Отделения сокращают: рейтинг украинских банков по количеству

Кроме того, 872 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

По состоянию на 1 января 2024 года наибольшее количество отделений в государственном Ощдбанке - 1 181. Кроме того, 601 отделение банка временно приостановлено.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте – 1127 отделении. Еще 76 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (332) и УкрСиббанк (223). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (222).

Сокращение отделений

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

В феврале 2023 года глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.