Отделения полиции открыты для украинцев как "пункты несокрушимости", - Клименко

В связи с массовыми отключениями света и тепла из-за российских атак полицейские участки в Украине будут работать как "пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Национальной полиции .

По его словам, все подразделения Национальной полиции Украины сейчас работают в полном объеме, оборудованы генераторами и готовы принимать людей.

"Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории страны. Граждане, если будут чувствовать опасность, должны обратиться в полицию", - отметил Клименко.

По его словам, для украинцев открыты более 1200 отделений полиции.

"И мы приглашаем наших граждан, нуждающихся в помощи, в том числе и обогрева, в отделения полиции в регионах", - добавил он.