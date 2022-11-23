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Отделения полиции открыты для украинцев как "пункты несокрушимости", - Клименко

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Киев, Среда 23 ноября 2022 19:51
Отделения полиции открыты для украинцев как "пункты несокрушимости", - Клименко Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В связи с массовыми отключениями света и тепла из-за российских атак полицейские участки в Украине будут работать как "пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Национальной полиции.

По его словам, все подразделения Национальной полиции Украины сейчас работают в полном объеме, оборудованы генераторами и готовы принимать людей.

"Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории страны. Граждане, если будут чувствовать опасность, должны обратиться в полицию", - отметил Клименко.

По его словам, для украинцев открыты более 1200 отделений полиции.

"И мы приглашаем наших граждан, нуждающихся в помощи, в том числе и обогрева, в отделения полиции в регионах", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как найти "пункты несокрушимости", которые массово разворачивают по всей стране.

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відключеня світла полиция
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