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Отдавал приказы расстреливать гражданские авто: СБУ разоблачила российского командира

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Харьковская область, Четверг 08 декабря 2022 16:35
Отдавал приказы расстреливать гражданские авто: СБУ разоблачила российского командира Фото: СБУ разоблачила российского командира, отдававшего приказы расстреливать гражданские авто (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

СБУ идентифицировала главаря оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

СБУ выяснила, что 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам.

За это командир оккупантов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские.

Сообщается, что в результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Отмечено, что на основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала бывшего правоохранителя, помогавшего россиянам создать в Херсоне аналог ФСБ.

Также ранее мы писали, что СБУ разоблачила "вицемера" кафиров в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.

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Служба безопасности Украины харков
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