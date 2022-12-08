Отдавал приказы расстреливать гражданские авто: СБУ разоблачила российского командира

СБУ идентифицировала главаря оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

СБУ выяснила, что 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам.

За это командир оккупантов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские.

Сообщается, что в результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Отмечено, что на основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.