В США сделали новое заявление об "обмене территориями" между Украиной и РФ

"Я принял слова Зеленского за чистую монету. То есть, никакие крупные участки или территории не будут просто так отданы, если за них не боролись и не завоевали на поле боя", - ответил Уитакер, комментируя территориальные "уступки" Украины.

Он также добавил, что США нужно, чтобы эта война закончилась, а сделка в свою очередь, позволила бы спасти тысячи жизней.

Кроме того, Уитакер отметил, что на Аляске может быть встреча президента США Дональда не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и "с двумя участниками конфликта", то есть - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам посла, Трамп единственный, кто может заключить сделку и он миротворец. Он добавил, что в среднем президент США заключает одну мирную сделку в месяц.

В пример Уитакер привел мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое страны заключили 8 августа в Белом доме.

"Поэтому я думаю, что президент Трамп лучше всего подходит для того, чтобы выяснить, можно ли достичь сделки и смогут ли обе стороны согласиться на прекращение кровопролития", - резюмировал посол.