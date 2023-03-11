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Чувствуют, что будет жарко. Колобаранты массово бегут из Донбасса в РФ, - Данилов

Фото: коллаборанты массово бегут из Донбасса в РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, наблюдаются огромные очереди на выезде из Донецкой и Луганской областей. Коллаборанты массово выезжают в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", - сообщил Данилов.

Он также подчеркнул, что коллаборанты чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко и жарко.

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что силы и ресурсы, привлеченные Украиной для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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