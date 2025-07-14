Чувствуете стресс и тревожность в понедельник? Ученые выяснили, как это реально вредит здоровью (даже на пенсии)

Невидимая угроза: биология "тревожного понедельника"

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Гонконга пролило свет на феномен так называемого "тревожного понедельника". Оказалось, что этот эффект влияет на ключевые системы нашего тела.

В частности, речь идёт о нарушении работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (HPA-оси) - важнейшей системы, регулирующей гормон стресса кортизол, а также артериальное давление, уровень инсулина и общий иммунный ответ.

Исследование, разрушающее стереотипы

Участниками исследования стали более 3 500 людей пожилого возраста, которые участвовали в долгосрочном изучении процесса старения.

Важно отметить, что большинство из них уже находились на пенсии, поэтому привычный стереотип о "стрессе от возвращения на работу" здесь не срабатывает.

Тем не менее результаты были более чем красноречивыми - в понедельник у этих людей наблюдалось повышение уровня кортизола на 23%, а риск сердечного приступа возрастал на 19%.

Профессор Тарани Чандола, руководитель исследовательской группы, пришел к выводу, что понедельник сам по себе является своеобразным "стрессовым маркером". Он запускает каскад физиологических реакций, даже при отсутствии видимых поводов для волнения.

Наш организм и нервная система настолько глубоко адаптировались к ритму недели, что даже на пенсии мозг и тело реагируют на понедельник как на день повышенного напряжения.

Интересным открытием стало то, что лишь около 23% всех физиологических реакций, связанных с "тревожным понедельником", могут быть объяснены субъективным ощущением тревоги. Остальные 77% - это так называемый "невидимый компонент" биологического происхождения, то есть реакции, которые возникают без нашего сознательного участия.

Многие люди в понедельник испытывают стресс, тревогу и напряженность (фото: Getty Images)

Сердечно-сосудистые риски и рекомендации ученых

Кроме гормональных изменений, исследование выявило и повышение риска сердечно-сосудистых событий. Избыток кортизола негативно влияет на кровяное давление, уровень холестерина, работу сердца, а также способствует накоплению усталости и нарушению сна. Поэтому даже если вы провели идеальные выходные, ваш организм всё равно может почувствовать "удар" в первый день недели.

Этот эффект стал для исследователей напоминанием: борьба со стрессом должна быть не просто реакцией на явные триггеры, а образом жизни. Они предлагают обратить особое внимание на утреннюю рутину в понедельник:

Начинайте день медленнее.

Добавьте приятные ритуалы: вкусный кофе, прогулка на свежем воздухе или короткая медитация.

Избегайте перегрузки важными делами с самого утра.

Наконец, ученые советуют: будьте к себе снисходительными в понедельник. Это не проявление вашей слабости - это эхо тысячелетий эволюции и социальных условностей.

И если вы чувствуете угнетение в этот день - это абсолютно нормально. Воспринимайте это как сигнал дать себе немного больше внимания и заботы.