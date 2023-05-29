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Ощутимый вклад. Дания увеличила финансирование фонда поддержки Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Дания увеличила финансирование фонда поддержки Украины на 2,6 млрд долларов, что усилит боевые возможности нашей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен парламенту, датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование фонда в поддержку Украины на 2,6 млрд долларов", - написал он.

По его словам, этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Президент также добавил, что наша сила - в единстве.

Сотрудничество Украины и Дании

Дания поддержит Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, страна предоставляет военную технику и вооружение, в том числе танки Leopard 2. Дания уже начинает тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Недавно Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на 130 млн долларов. Правительство также планировало увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

В начале мая страна выделила самый большой пакет помощи для Украины, в который вошло оборудование, необходимое для контрнаступления.

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Владимир ЗеленскийДания