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Открытых дверей недостаточно. Зеленский ожидает мощных решений на саммите НАТО в Вильнюсе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от НАТО чего-то большего, чем риторики об "отрытых дверях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши во Львове.

"Риторики (НАТО - ред.) об открытых дверях недостаточно для нас, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что ожидает мощных шагов от Альянса во время саммита в Вильнюсе.

"Мы ожидаем мощные шаги, что-то большее, чем "открытые двери", - подчеркнул он.

Напомним, ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что НАТО является лучшей защитой для Украины, однако вступление в него состоится только после победы в войне против России.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина становится сильнейшей военной мощью восточного фланга НАТО и, преодолев российскую агрессию, станет участником альянса на в корне других условиях, чем было между 2008 и 2022 годами.

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Владимир ЗеленскийНАТО