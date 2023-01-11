Открытых дверей недостаточно. Зеленский ожидает мощных решений на саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от НАТО чего-то большего, чем риторики об "отрытых дверях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши во Львове.

"Риторики (НАТО - ред.) об открытых дверях недостаточно для нас, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что ожидает мощных шагов от Альянса во время саммита в Вильнюсе.

"Мы ожидаем мощные шаги, что-то большее, чем "открытые двери", - подчеркнул он.