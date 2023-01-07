ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разговор простой. Украина вступит в ЕС и НАТО после победы в войне, - Пристайко

Новина українською →
Суббота 07 января 2023 17:06
Разговор простой. Украина вступит в ЕС и НАТО после победы в войне, - Пристайко Фото: Вадим Пристайко, посол Украины в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО является лучшей защитой для Украины, однако вступление в него состоится только после победы в войне против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью Newsweek.

По словам Пристайко, Украина предложила Киевский договор о безопасности как временный механизм обеспечения безопасности страны пока наша страна продвигается к членству Альянса.

"Наш разговор с остальным миром - по крайней мере с западным миром - должен быть очень легким. Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО. И все", - сказал посол Украины в Британии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, лидеры Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению нашей страны уже на следующем саммите Украина-ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Евросоюз Война в Украине
NEWS
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет