"Отчаянная тактика". У Байдена отреагировали на военное положение Путина

Решение президента России Владимира Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины является признаком "отчаянной тактики" для установления контроля над регионами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.
По словам чиновника, официальный Вашингтон расценил военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей как отчаяние в попытке установить контроль над незаконно аннексированными территориями. И в Белом доме не удивлены, что Путин прибег к этому.
Он также отметил, что данное решение не меняет факта того, что у России нет законных претензий на суверенную украинскую территорию. А поддержка украинцев, которые защищают свой суверенитет, останется неизменной со стороны США.
Напомним, сегодня российский президент объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.
Украинская сторона расценивает это решение как ничтожное и считает, что оно призвано подавить сопротивление российской оккупации.
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