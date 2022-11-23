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Ракеты, снаряды и миллионы патронов. Что вошло в новый пакет от США

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Вашингтон, Среда 23 ноября 2022 18:57
Ракеты, снаряды и миллионы патронов. Что вошло в новый пакет от США Фото: США дают Украине дополнительные ракеты для NASAMS и других систем (gagadget com)
Автор: Александр Мороз

Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов предоставит Украине ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Очередной пакет военной помощи включает:

  • ракеты для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;
  • ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
  • 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 000 120-мм минометных снарядов;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • более 100 легких тактических машин;
  • более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • более 200 генераторов;
  • запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Также сообщается, что дополнительные ракеты для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять ракетным ударам и атакам российских беспилотников.

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