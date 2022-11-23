Ракеты, снаряды и миллионы патронов. Что вошло в новый пакет от США

Фото: США дают Украине дополнительные ракеты для NASAMS и других систем (gagadget com)

Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов предоставит Украине ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Очередной пакет военной помощи включает: ракеты для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;

ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10 000 120-мм минометных снарядов;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

более 100 легких тактических машин;

более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

более 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники. Также сообщается, что дополнительные ракеты для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять ракетным ударам и атакам российских беспилотников.