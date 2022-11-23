Ракеты, снаряды и миллионы патронов. Что вошло в новый пакет от США
Фото: США дают Украине дополнительные ракеты для NASAMS и других систем (gagadget com)
Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов предоставит Украине ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
Очередной пакет военной помощи включает:
- ракеты для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;
- ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 10 000 120-мм минометных снарядов;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- более 100 легких тактических машин;
- более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- более 200 генераторов;
- запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.
Также сообщается, что дополнительные ракеты для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять ракетным ударам и атакам российских беспилотников.
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