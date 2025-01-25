Состоялось более ста боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Военные отметили, что российские военные продолжают осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходино Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

В то же время семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Ситуация по направлениям

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы пока продолжаются 13 боестолкновений.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Константинопольское, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

На Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском, Харьковском, Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Пятнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБ и осуществил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.