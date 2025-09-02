ua en ru
"Отбиваем атаки на всех направлениях", - командир штурмовых подразделений о ситуации на передовой

Вторник 02 сентября 2025 20:34
"Отбиваем атаки на всех направлениях", - командир штурмовых подразделений о ситуации на передовой Фото: Манько заверил, что ситуация на фронте контролируемая (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель управления штурмовых подразделений Валентин Манько рассказал о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что, несмотря на сложные бои, украинские военные удерживают контроль, а наступательный дух врага на ряде направлений сломлен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Валентина Манько в Telegram.

Юг: Запорожское и Новопавловское направления

Манько отметил, что на этих участках враг регулярно пытается прорваться в районах Каменского, Плавного и Приморского. Штурмовые и смежные подразделения ВСУ отражают атаки, уничтожая вражеские группы и отбрасывая их обратно.

Ситуация на границе Днепропетровской и Донецкой областей остается стабильной. По словам военного, хотя дроны противника иногда залетают глубже, существенной угрозы они не создают - украинские бойцы постоянно усовершенствуют средства противодействия.

В районе Покровского работают 5 штурмовая бригада, 214-й и 225-й полки и другие подразделения, которые сдерживают врага и зачищают населенные пункты.

Восток: Покровское и Добропольское направления

На Покровском направлении идет масштабная операция, детали которой будут обнародованы в ближайшее время. На Добропольском врага удалось остановить, отрезав несколько его эшелонов и группировок.

Манько подчеркнул, что основное давление оккупанты сосредотачивали на Запорожское и Покровское/Мирноградское направления, но ВСУ остановили наступление.

Север и северо-восток: Харьковщина и Сумщина

Бои продолжаются по всей линии фронта. На Харьковском и Сумском направлениях ситуация контролируемая. Украинские военные постепенно оттесняют врага к границе.

На Донецком направлении оборону держат 5-я бригада, 33-й полк и другие части. На Сумском и Курском действуют 225-й, 33-й, 253-й батальоны и другие.

Общая ситуация

По словам Манько, в целом фронт контролируемый, и большой угрозы нет. Он подчеркнул, что благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов враг не достиг своих целей, его наступательный дух сломлен, а случаи сдачи окупантов в плен становятся более частыми.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов врагу не удалось достичь поставленных целей, и его наступательный дух сломлен. Оккупанты все чаще сдаются в плен, что свидетельствует об их деморализованном состоянии", - сказал военный.

Также Манько поблагодарил штурмовиков и десантно-штурмовые войска за работу и призвал украинцев верить в ВСУ, молиться, не забывать донатить и мобилизоваться.

Напомним, Силы обороны зачистили поселок Удачное на Донетчине и установили флаг Украины.

Также недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономический. Он расположен под Покровском.

