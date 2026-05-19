Отпечатки пальцев теперь можно украсть через селфи: как работает новая схема с ИИ

Жест "victory" и другие популярные положения рук на фото представляют серьезную угрозу для кибербезопасности из-за стремительного развития ИИ-инструментов. Современные алгоритмы научились дистанционно считывать и восстанавливать уникальные папиллярные узоры человеческих ладоней.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Korea Herald.
Технические особенности процесса восстановления биометрии с фотографий раскрыл китайский эксперт по безопасности Ли Чанг. С помощью ИИ-инструментов он успешно извлек четкие отпечатки пальцев со случайного селфи известной личности, опубликованного в социальных сетях.
Более детальный анализ технологии выявил четкие границы риска, которые напрямую зависят от условий съемки:
Зона максимального риска: если подушечки пальцев повернуты непосредственно в объектив, а расстояние до камеры составляет менее 1,5 метра, нейросети способны скопировать папиллярные линии со стопроцентной четкостью.
Зона среднего риска: на расстоянии от 1,5 до 3 метров современная оптика смартфонов в сочетании с алгоритмами апскейлинга все еще позволяет злоумышленникам восстановить до половины мелких деталей кожного узора.
Реальность этой угрозы уже подтверждена криминальной хроникой. В частности, в китайской провинции Чжэцзян группа мошенников попыталась взломать умный дверной замок в жилом доме, использовав высококачественную фотографию руки владельца, которую тот ранее самостоятельно выложил в сеть.
Новость о возможности копирования биометрии через фотографии вызвала бурную реакцию в Южной Корее, где использование языка жестов во время съемок является повсеместным. Кроме классического знака мира (V-sign), местная молодежь и звезды K-pop культуры на пресс-конференциях или в аэропортах постоянно используют фирменные жесты.
В перечень самых популярных трендов, которые теперь считаются опасными, входят
Все эти позы заставляют человека полностью открывать внутреннюю сторону кисти перед профессиональными объективами репортеров.
Эксперты отмечают: многие пользователи соцсетей перенимают звездные тренды позирования и выкладывают фото, откуда можно "украсть" биометрию без лишних усилий.
Несмотря на технологический прорыв в сфере сканирования, специалисты успокаивают, что далеко не каждое случайное селфи приведет к взлому банковского приложения или смартфона.
Для точного воспроизведения рельефа кожи ИИ требует буквально идеального совпадения многих факторов:
Директор аналитического центра безопасности Qianxin Пэй Чжиюн рекомендует пользователям придерживаться простых правил цифровой гигиены. В частности, стоит воздерживаться от публикации в открытом доступе слишком близких фотографий, где четко видны кисти рук.
Также эксперты призывают не хранить сканы своих отпечатков на устройствах, которые не вызывают полного доверия, и использовать альтернативные методы двухфакторной аутентификации.