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Отбор газа из украинских ПХГ начался позднее всего за последние десять лет

Фото: отбор газа из ПХГ начался только 7 ноября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оператор газохранилищ Украины начал отбор газа из ПХГ. Он ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укртрансгаза ".

"Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рекордно поздний старт отбора в этом году связан с несколькими основными факторами:

  • благоприятными погодными условиями и относительно высокой температурой воздуха в осенние месяцы
  • повышением интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов
  • общим сокращением уровня энергопотребления в Украине

"Команда Укртрансгаза - Оператора газохранилищ Украины приложила все усилия, чтобы закачать в украинские ПХГ как можно больше природного газа украинской добычи и нерезидентов. Сейчас можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и тяжелая зима в истории независимой Украины", - отметил глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Напомним, в конце октября иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе.

Ранее сообщалось, что в подземные хранилища на начало октября было закачано13,9 млрд кубометров газа .

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ПХГУкртрансгаз