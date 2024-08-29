RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отразили несколько волн "мясных" атак. В ДШВ показали бои на Покровском направлении

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение дня на Покровском направлении враг пытался атаковать позиции одного из подразделений бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В целом было отбито несколько "мясных" штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что с утра россияне бросили на прорыв обычных солдат. После того как наши воины уничтожили их - на помощь пошли уже опытные спецназовцы. Что касается последнего, стало известно благодаря радиоперехвату вражеских переговоров.

"Два раза они пытались подобраться к позициям, переступая через тела убитых штурмовиков-предшественников, однако артиллерийская поддержка братских подразделений разбила их планы, а сбросы БпЛА и пулеметный расчет егерей-десантников окончательно зачистили поле боя", - сообщают Десантно-штурмовые войска.

Ситуация на Покровском направлении

В последние месяцы ситуация на Покровском направлении остается самой тяжелой. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, ежедневно на направлении фиксируется наибольшее количество боев, которые иногда составляют более трети от суммарного количества боестолкновений на линии фронта. 

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении враг активно использует свое преимущество в живой силе и военной технике.

Между тем президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине