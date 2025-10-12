Выдавал себя за куст: аэроразведка разоблачила россиянина на Покровском направлении

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, десять артиллерийских систем, 244 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.