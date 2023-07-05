Выдавал незаконное разрешение на пересечение границы. НАБУ и САП разоблачили помощника нардепа

Как сообщается, в настоящее время детективы проводят безотлагательный обыск у помощника, а также у нардепа. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления.

По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила в конце мая по 18 августа, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно сообщалось, что руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.