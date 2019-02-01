Віда відмовився від трансферних пропозицій і вирішив залишитися в "Бешикташі"

Досвідчений захисник має намір продовжувати кар'єру в Туреччині

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида сообщил, что решил остаться в турецкой команде, несмотря на трансферные предложения от европейских клубов. Слова защитника приводит Football-italia.

Вида в последние часы трансферного окна вел переговоры с итальянскими "Ромой" и "Интером".

"Рад, что интерес ко мне проявляли большие европейские клубы, однако я решил и дальше выступать за "Бешикташ". В Турции я чувствую себя очень комфортно, меня все устраивает", - сказал хорватский футболист.

Вида перешел в "Бешикташ" из киевского "Динамо" в январе 2018 года на правах свободного агента. Хорват в прошлом году стал серебряным призером чемпионата мира.

Напомним, "Динамо" готово отпустить серебряного призера ЧМ-2018 Иосипа Пиварича в "Бетис" с целью улучшения экономического состояния.