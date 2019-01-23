"Динамо" готове відпустити срібного призера ЧС-2018 у "Бетіс"

Фото: Йосип Піварич (twitter.com/dynamokyiv)

Кияни хочуть продати гравця з метою поліпшення економічного стану

Захисник київського "Динамо" і збірної Хорватії Йосип Піварич може перейти в іспанський "Бетіс". Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Видання зазначає, що "біло-сині" не проти продати хорватського легіонера з метою поліпшення економічного стану.

Віце-чемпіон світу 2018 року втратив місце в основі "Динамо" в першій частині сезону. Його позицію можуть закрити Віталій Миколенко і Сідклей, а також номінальної центральний захисник Тамаш Кадар.

Відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Піварича 12 матчів за "Динамо", в яких він віддав три гольові передачі. Його контракт з київським клубом укладений до 2020 року.

"Бетіс" після 20 зіграних матчів йде на сьомому місці в Ла Лізі.

Нагадаємо, іспанський нападаючий Фран Соль став гравцем "Динамо". Форвард вибрав 9 номер в київському клубі, який звільнився після того, як Микола Морозюк пішов в оренду у турецький "Різеспор".