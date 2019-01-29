Екс-гравець "Динамо" Віда зацікавив два провідних клуби чемпіонату Італії

Фото: Домагой Віда (bjk.com.tr)

Вида може перебратися до Серії А

Колишній захисник київського "Динамо", а нині гравець турецького "Бешикташа", Домагой Віда має шанси перебратися в чемпіонат Італії до кінця січня. Про це повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки ді Марція.

Гравець збірної Хорватії веде переговори з "Ромою". Зазначається, що римляни зацікавлені в зміцненні оборони. Додається також, що послуги хорвата також були запропоновані "Інтеру".

Інтерес до захисника проявляв і англійський "Фулхем", але відмовився від трансферу через високу ціну на футболіста, яка оцінюється в 10 млн євро. Його контракт зі стамбульським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

У нинішньому сезоні в активі Віди 16 матчів в турецькій Суперлізі.

"Рома" після 21 туру чемпіонату Італії посідає 5 місце в турнірній таблиці, "Інтер" - 3.

Зазначимо, що з київського "Динамо" в "Бешикташ" Віда в січні 2018 року перейшов на правах вільного агента.

Хорват минулого року став срібним призером чемпіонату світу.

Нагадаємо, "Динамо" готове відпустити срібного призера ЧС-2018 Йосипа Піваріча в "Бетіс" з метою поліпшення економічного стану.