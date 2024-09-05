От жилья до бизнеса. В Минветеранов назвали ключевые направления ветеранской политики

Ветеранская политика в Украине

По словам чиновника, сегодня ветеранская политика является государственным приоритетом.

"Есть четкие задачи от президента нашей страны, Кабинета министров, Верховной Рады, органов местного самоуправления. Главное - это синергия всех этих органов. Лидером в этом процессе является Министерство ветеранов, которое формирует политику, а благодаря соответственным органам власти координирует и контролирует ее реализацию", - объяснил он.

Порхун напомнил, что 22 августа 2024 года в рамках 7 Международного ветеранского форума президентом был подписан указ, где определено:

немедленно разработать и утвердить новую стратегию ветеранской политики

разработать и утвердить стратегию системы перехода от военной службы к гражданской жизни

разработать сеть ветеранских пространств

масштабировать запуск единой ветеранской линии

"Что мы, команда министерства, видим в новейшей ветеранской политике? Около 20% работников министерства - это участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц, бывшие военнопленные, жены действующих военных. В министерстве, к сожалению, есть 5 погибших работников. Также есть мобилизованные. Поэтому мы не "космонавты в розовых очках". Мы понимаем, что и как нужно делать", - рассказал чиновник.

Ключевые направления ветеранской политики

По словам Порхуна, в настоящее время уже определены шесть приоритетных направлений в ветеранской политике.

Первое - это реабилитация и восстановление.

Они включают медицинскую, психологическую, физическую и физкультурно-спортивную реабилитацию.

Второе направление - переобразование, переквалификация, получение высшего образования и непосредственно трудоустройство.

"Считаю, что мы не должны точечно распылять средства. Должны создать систему: не просто дать образование, но потом и трудоустройство", - уточнил и. о. министра.

Третье направление - развитие ветеранского предпринимательства, ветеранского бизнеса.

"Мы проводили соцопрос на базе "Українського ветеранського фонду" Минветеранов. 64% действующих военнослужащих по возвращении с фронта изъявляют желание начать собственное дело. Поэтому акценты государства сегодня в этом направлении очень велики", - рассказал чиновник.

Он отметил, что "Український ветеранський фонд" был создан именно для развития ветеранского предпринимательства.

"В этом году в госбюджете на эти цели заложено 250 миллионов гривен. Мы проводим конкурсы ветеранских бизнес-проектов, и государство дает на это средства. Можно получить финансовую помощь в размере от полумиллиона до полутора миллионов гривен", - объяснил чиновник.

Он добавил, что к этому подключаются и другие министерства.

"Выдают гранты Министерство экономики, Министерство аграрной политики: можно подавать заявки через "Дія". Также органы местного самоуправления выдают ваучеры на разные суммы, утвержденные по своим возможностям", - уточнил Порхун.

Это, по его словам, дает, во-первых, занятость. Во-вторых, речь идет о создании рабочих мест, которые "идут по принципу "равный - равному" (ветеран трудоустраивает ветерана, и они работают в синергии и понимают друг друга).

"Также мы запускаем электронную платформу G2VEI, где ветеранские предприятия смогут промотировать свою продукцию, свою работу. Каждый сможет увидеть, кто что делает, и можно закупать материалы друг у друга", - добавил чиновник.

Еще один важный аспект - брендирование ветеранской продукции.

"Есть бренд Минветеранов "Створено захисниками". Пока такую маркировку получило 61 ветеранское предприятие. Гражданское население будет видеть, что это сделано руками ветеранов. Еще один шаг - сотрудничество с большими сетями, чтобы там открывались полки с ветеранской продукцией", - рассказал глава министерства.

Он уточнил, что этот кейс отрабатывается с "Сільпо" и "Ашаном" (и с "Ашаном" - уже на выходе).

"Этот бизнес кластер очень разнообразен: от изготовления дронов до меда, от кофейни до ресторана. Кто-то очень качественно шьет вышиванки, кто-то варит турели для крупнокалиберных пулеметов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы этим производствам выйти на государственный заказ, добавить марку "Створено Захисниками" в программу "Зроблено в Україні", - объяснил Порхун.

Четвертое направление - обеспечение жильем.

"Когда у тебя нет жилья, то любая реабилитация, которую ты будешь получать, - это ни о чем. Когда у человека есть понимание, что у него есть крыша над головой, то уже можно создавать семью, рожать детей. Есть субвенции на это. На базе Министерства экономики запущено ипотечное кредитование. Также важно обеспечение ветеранов автомобилями", - поделился чиновник.

Еще одно важное направление - диджитализация, цифровизация всех процессов.

"Основная задача, которую я ставлю себе и своей команде - чтобы не ветеран бегал за бумажками, а бумажки бегали за ветераном. Наша цель - полностью автоматизировать предоставление услуг и льгот ветеранам", - подчеркнул и. о. министра.

Седьмое общее направление - почет и уважение для живых и увековечение памяти погибших.

"Над последним работаем в рамках создания Национального военного мемориального кладбища. Это не просто кладбище, как его многие видят. Это огромное "место силы", мемориальный комплекс, где будет навеки увековечена память героев, вернувшихся с войны на щите", - подытожил Порхун.