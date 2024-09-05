От жилья до бизнеса. В Минветеранов назвали ключевые направления ветеранской политики

В стратегии государства по отношению к ветеранам не нужно придумывать чего-то нереального - все должно исходить из конкретных потребностей защитников.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.
По словам чиновника, сегодня ветеранская политика является государственным приоритетом.
"Есть четкие задачи от президента нашей страны, Кабинета министров, Верховной Рады, органов местного самоуправления. Главное - это синергия всех этих органов. Лидером в этом процессе является Министерство ветеранов, которое формирует политику, а благодаря соответственным органам власти координирует и контролирует ее реализацию", - объяснил он.
Порхун напомнил, что 22 августа 2024 года в рамках 7 Международного ветеранского форума президентом был подписан указ, где определено:
"Что мы, команда министерства, видим в новейшей ветеранской политике? Около 20% работников министерства - это участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц, бывшие военнопленные, жены действующих военных. В министерстве, к сожалению, есть 5 погибших работников. Также есть мобилизованные. Поэтому мы не "космонавты в розовых очках". Мы понимаем, что и как нужно делать", - рассказал чиновник.
По словам Порхуна, в настоящее время уже определены шесть приоритетных направлений в ветеранской политике.
Первое - это реабилитация и восстановление.
Они включают медицинскую, психологическую, физическую и физкультурно-спортивную реабилитацию.
Второе направление - переобразование, переквалификация, получение высшего образования и непосредственно трудоустройство.
"Считаю, что мы не должны точечно распылять средства. Должны создать систему: не просто дать образование, но потом и трудоустройство", - уточнил и. о. министра.
Третье направление - развитие ветеранского предпринимательства, ветеранского бизнеса.
"Мы проводили соцопрос на базе "Українського ветеранського фонду" Минветеранов. 64% действующих военнослужащих по возвращении с фронта изъявляют желание начать собственное дело. Поэтому акценты государства сегодня в этом направлении очень велики", - рассказал чиновник.
Он отметил, что "Український ветеранський фонд" был создан именно для развития ветеранского предпринимательства.
"В этом году в госбюджете на эти цели заложено 250 миллионов гривен. Мы проводим конкурсы ветеранских бизнес-проектов, и государство дает на это средства. Можно получить финансовую помощь в размере от полумиллиона до полутора миллионов гривен", - объяснил чиновник.
Он добавил, что к этому подключаются и другие министерства.
"Выдают гранты Министерство экономики, Министерство аграрной политики: можно подавать заявки через "Дія". Также органы местного самоуправления выдают ваучеры на разные суммы, утвержденные по своим возможностям", - уточнил Порхун.
Это, по его словам, дает, во-первых, занятость. Во-вторых, речь идет о создании рабочих мест, которые "идут по принципу "равный - равному" (ветеран трудоустраивает ветерана, и они работают в синергии и понимают друг друга).
"Также мы запускаем электронную платформу G2VEI, где ветеранские предприятия смогут промотировать свою продукцию, свою работу. Каждый сможет увидеть, кто что делает, и можно закупать материалы друг у друга", - добавил чиновник.
Еще один важный аспект - брендирование ветеранской продукции.
"Есть бренд Минветеранов "Створено захисниками". Пока такую маркировку получило 61 ветеранское предприятие. Гражданское население будет видеть, что это сделано руками ветеранов. Еще один шаг - сотрудничество с большими сетями, чтобы там открывались полки с ветеранской продукцией", - рассказал глава министерства.
Он уточнил, что этот кейс отрабатывается с "Сільпо" и "Ашаном" (и с "Ашаном" - уже на выходе).
"Этот бизнес кластер очень разнообразен: от изготовления дронов до меда, от кофейни до ресторана. Кто-то очень качественно шьет вышиванки, кто-то варит турели для крупнокалиберных пулеметов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы этим производствам выйти на государственный заказ, добавить марку "Створено Захисниками" в программу "Зроблено в Україні", - объяснил Порхун.
Четвертое направление - обеспечение жильем.
"Когда у тебя нет жилья, то любая реабилитация, которую ты будешь получать, - это ни о чем. Когда у человека есть понимание, что у него есть крыша над головой, то уже можно создавать семью, рожать детей. Есть субвенции на это. На базе Министерства экономики запущено ипотечное кредитование. Также важно обеспечение ветеранов автомобилями", - поделился чиновник.
Еще одно важное направление - диджитализация, цифровизация всех процессов.
"Основная задача, которую я ставлю себе и своей команде - чтобы не ветеран бегал за бумажками, а бумажки бегали за ветераном. Наша цель - полностью автоматизировать предоставление услуг и льгот ветеранам", - подчеркнул и. о. министра.
Седьмое общее направление - почет и уважение для живых и увековечение памяти погибших.
"Над последним работаем в рамках создания Национального военного мемориального кладбища. Это не просто кладбище, как его многие видят. Это огромное "место силы", мемориальный комплекс, где будет навеки увековечена память героев, вернувшихся с войны на щите", - подытожил Порхун.
Напомним, ранее в ЦНАПах анонсировали упрощение услуг ветеранам.
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