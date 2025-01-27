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В Минсоцполитики опровергли информацию о налоге на пенсию: что будет на самом деле

Понедельник 27 января 2025 22:03
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В Минсоцполитики опровергли информацию о налоге на пенсию: что будет на самом деле Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Однако можно будет по собственному желанию платить дополнительный добровольный взнос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство социальной политики Украины.

Отмечается, что Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Соответствующие законопроекты представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

Цель реформы - создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию.

В ведомстве отметили, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

"Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ", - пояснили в министерстве.

Там уточнили, что по собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

"Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", - добавили в Минсоцполитики.

Заявление Жолнович

Сегодня министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что запланированная пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию. По расчетам правительства, это даст возможные увеличить размер будущей пенсии.

По ее словам, эти отчисления позволят получить на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. Остальные 20% будут идти из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

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Министерство социальной политики Пенсионная реформа Пенсии в Украине
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