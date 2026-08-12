От военных сервисов к ИИ: Минцифры обновило стратегические приоритеты

Министерство цифровой трансформации Украины определило новые приоритеты работы, охватывающие как военную экосистему, так и цифровизацию госуслуг. Среди запланированных изменений – новые сервисы для военнослужащих, развитие 5G и Direct to Cell, обновление системы оповещения и новые возможности в "Дії".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DOU.
В интервью порталу министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук отметила, что одним из ключевых направлений станет дальнейшее развитие экосистемы Brave1 и цифровизация пути человека от военнообязанного к ветерану.
В частности, речь идет о системе психологического тестирования и психологической поддержки военнослужащих.
Еще одно направление – цифровая система для учебных центров. Она должна позволить инструкторам и преподавателям вести обучающие программы, оценивать результаты военнослужащих, формировать характеристики после завершения обучения и рекомендовать человека на соответствующее направление.
Также министерство работает над автоматизацией рекрутинга.
"После июня 2026 года мы увидели, что интерес гражданских вакансий в армии растет", - отметила Ферчук.
В числе приоритетов Минцифры остается обеспечение стабильной работы мобильной связи и интернета.
Ведомство также планирует резервировать государственные сервисы и развивать новые технологии, включая 5G и связь по стандарту Direct to Cell.
По словам министерши, задача состоит одновременно в сохранении имеющейся инфраструктуры в условиях ограниченных ресурсов и строительстве новой.
По данным Минцифры, в настоящее время оцифрована и трансформирована менее половины государственных услуг.
До конца 2026 года министерство планирует запустить "е-Чергу" для водителей легковых автомобилей и услугу электронного европротокола.
В то же время в ведомстве хотят изменить сам принцип взаимодействия граждан с государством через "Дію".
Вместо ситуации, когда человек самостоятельно ищет нужную услугу и обращается за ней, государство может начать активно предлагать соответствующий сервис на основе уже имеющейся информации.
К примеру, если система знает, что человек учится или имеет определенный статус, он сможет предложить связанную с этим услугу.
Ферчук отметила, что Минцифры еще предстоит оценить, как такой подход будет воспринимать общество и как быстро он сможет прижиться.
Минцифры также планирует изменить систему оповещения о воздушных тревогах. Цель – сделать сообщения более информативными и помочь людям лучше понимать причину объявления тревоги.
В министерстве отметили, что это направление появилось в его работе относительно недавно.
Еще одним стратегическим направлением есть развитие искусственного интеллекта.
Ферчук сообщила, что до конца 2026 года Минцифры ожидает получить первую тестовую модель национальной LLM – большой языковой модели.
Ранее мы сообщали о планах Минцифры ужесточить требования к работе мобильных сетей при отключении электроэнергии. В частности, операторов могут обязать обеспечивать связь дольше.
Что касается ИИ, национальную языковую модель строят на базе Gemma 3 от Google, адаптируя ее под украинский язык, локальный контекст и историко-культурные особенности. "Київстар" отвечает за техническую инфраструктуру, финансирование и организационные процессы.