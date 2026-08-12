От военных сервисов к ИИ: Минцифры обновило стратегические приоритеты

В интервью порталу министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук отметила, что одним из ключевых направлений станет дальнейшее развитие экосистемы Brave1 и цифровизация пути человека от военнообязанного к ветерану.

В частности, речь идет о системе психологического тестирования и психологической поддержки военнослужащих.

Еще одно направление – цифровая система для учебных центров. Она должна позволить инструкторам и преподавателям вести обучающие программы, оценивать результаты военнослужащих, формировать характеристики после завершения обучения и рекомендовать человека на соответствующее направление.

Также министерство работает над автоматизацией рекрутинга.

"После июня 2026 года мы увидели, что интерес гражданских вакансий в армии растет", - отметила Ферчук.

Стабильная связь и новые технологии

В числе приоритетов Минцифры остается обеспечение стабильной работы мобильной связи и интернета.

Ведомство также планирует резервировать государственные сервисы и развивать новые технологии, включая 5G и связь по стандарту Direct to Cell.

По словам министерши, задача состоит одновременно в сохранении имеющейся инфраструктуры в условиях ограниченных ресурсов и строительстве новой.

Что изменится в цифровых госуслугах

По данным Минцифры, в настоящее время оцифрована и трансформирована менее половины государственных услуг.

До конца 2026 года министерство планирует запустить "е-Чергу" для водителей легковых автомобилей и услугу электронного европротокола.

В то же время в ведомстве хотят изменить сам принцип взаимодействия граждан с государством через "Дію".

Вместо ситуации, когда человек самостоятельно ищет нужную услугу и обращается за ней, государство может начать активно предлагать соответствующий сервис на основе уже имеющейся информации.

К примеру, если система знает, что человек учится или имеет определенный статус, он сможет предложить связанную с этим услугу.

Ферчук отметила, что Минцифры еще предстоит оценить, как такой подход будет воспринимать общество и как быстро он сможет прижиться.

Систему оповещения о тревогах хотят усовершенствовать

Минцифры также планирует изменить систему оповещения о воздушных тревогах. Цель – сделать сообщения более информативными и помочь людям лучше понимать причину объявления тревоги.

В министерстве отметили, что это направление появилось в его работе относительно недавно.

Украина ожидает первую тестовую национальную LLM

Еще одним стратегическим направлением есть развитие искусственного интеллекта.

Ферчук сообщила, что до конца 2026 года Минцифры ожидает получить первую тестовую модель национальной LLM – большой языковой модели.