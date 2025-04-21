От Уиткоффа до Рубио: кто в команде Трампа выступает за Украину, а кто за Россию

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Кто является главным симпатиком России в команде Трампа?

С чем связана антиукраинская позиция Джей Ди Вэнса и Тулси Габбард?

Что влияет на взгляды Марко Рубио относительно Украины?

Кто в команде Трампа предпочитает публичного не объявлять свою позицию?

"Пророссийский" лагерь

Стивен Уиткофф

Среди всего окружения Трампа спецпредставитель по России Уиткофф является одним из самых пророссийских. Он уже трижды встречался с Путиным, после чего делал резонансные заявления, совпадающие с нарративами кремлевской пропаганды.

В комментарии для Fox News 23 марта он выразил оптимизм относительно переговоров, заявив: "Я чувствую, что Путин хочет мира". Также Уиткофф регулярно заявляет, что ключевым вопросом конфликта является статус четырех украинских регионов – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. К примеру, 21 марта в интервью блогеру Такеру Карлсону он назвал эти регионы "русскоязычными" и утверждал, что "подавляющее большинство" их жителей по результатам российских "референдумов" хочет быть под контролем России.

А в комментарии The Wall Street Journal Уиткофф высказал не менее абсурдную идею о том, что Украина якобы может "меньше заботиться" о некоторых из своих "русскоязычных регионов".

Кроме того, Уиткофф высказывал идею об экономическом сотрудничестве с Россией после заключения мирного соглашения, а также является сторонником ослабления санкций против РФ в ответ на прогресс в переговорах.

Подобная линия поведения Уиткоффа не осталась незамеченной в Киеве, на его заявления неоднократно реагировал украинский президент Владимир Зеленский. "Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он сознательно или бессознательно, распространяет российские нарративы", – заявил Зеленский на брифинге 17 апреля, добавив, что у Виткоффа нет мандата "обсуждать украинские территории".

Пророссийские уклоны Уиткоффа связывают и с его тесными контактами со своим "коллегой" – спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, который якобы сумел найти общий язык с американцем на почве бизнес-интересов.

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США регулярно критикует Украину, призывая к сокращению или вообще прекращению военной помощи и использованию этих ресурсов на "более важных" для Штатов направлениях. Среди прочего, это связано с изоляционистскими взглядами Вэнса, которые абсолютизируют национальные интересы США в сфере внешней политики. Также вице-президент заявляет о "реалистичном" урегулировании, что может включать признание Россией оккупированных территорий, как он ранее предлагал в 2024 году.

Кроме того, между Венсом и руководством Украины регулярно происходят очные и заочные перепалки. К примеру, в начале апреля Владимир Зеленский в интервью CBS "60 Minutes" обвинил Вэнса в том, что он "оправдывает" российское вторжение.

Вэнс ответил на в соцсети X, назвав обвинения "абсурдными" и заявив, что осуждал действия России с 2022 года. Он подчеркнул, что его цель - найти "практическое решение" для прекращения войны, но не уточнил, какие именно уступки он считает приемлемыми.

Тулси Габбард

Как и Джей Ди Вэнс, директор национальной разведки США, ответственная за координацию спецслужб, придерживается изоляционистских взглядов.

До 2025 года Габбард была известна своей громкой критикой военной помощи Украине, повторением российских нарративов и обвинениями администрации Джо Байдена в затягивании войны. Однако во время слушаний в Сенате 30 января чиновница отвергла обвинения в пророссийской позиции, заявив, что "Путин развязал войну против Украины", и назвала Россию стратегическим конкурентом США.

Тулси Габбард (фото: Getty Images)

Габбард отличилась критикой персонально в отношении президента Украины. Так, в интервью Fox News от 3 марта она заявила: "Владимир Зеленский утверждает, будто борется за свободу и демократию, но если присмотреться, мы увидим обратное".

В конце марта в докладе на слушаниях в сенатском комитете по разведке Габбард отметила, что и Украина, и Россия считают затяжную войну менее рискованной, чем "неудовлетворительное урегулирование". Она выразила мнение, что лидеры обеих стран пока не готовы к компромиссам. Также она подчеркивала необходимость переговоров, чтобы избежать более широкой эскалации.

"Проукраинский" лагерь

Марко Рубио

Госсекретарь США относится к прагматикам, которые понимают позицию Украины. Источники РБК-Украина в украинской власти говорят, что с Рубио удалось наладить конструктивные отношения во время переговоров в Саудовской Аравии И. Среди прочего, этому способствуют антикитайские взгляды Рубио (а Россия и Китай остаются союзниками), и его религиозные взгляды как ревностного католика. В частности, он выразил "глубочайшие соболезнования" жертвам российского ракетного удара по Сумам на Вербное воскресенье 13 апреля.

В марте 2025 года Рубио поддержал предложение Украины о 30-дневном прекращении огня, но считает, что для окончания войны на уступки должны пойти и Россия, и Украина.

Признавая, что переговоры с Россией затормозились, Марко Рубио, а также советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, ставят вопрос о том, до какой степени можно повлиять на Путина без существенных уступок со стороны США и Европы.

Вместе с тем, Рубио, как и любой из команды Трампа, всегда вынужден держать свои публичные заявления строго в заданных президентом рамках. В частности, после переговоров в Париже госсекретарь заявил, что время на заключение мирного соглашения истекает, и если реального прогресса на этом направлении не будет, то у США "есть и другие приоритеты". Как отмечает The Telergaph, Рубио постоянно балансирует между своей позицией и риском потерять доверие президента".

Кит Келлог

Спецпредставитель США по Украине считается одним из "адвокатов" Украины в команде Трампа. Он в целом придерживается мнения, что сейчас именно Россия срывает переговоры о прекращении войны, что соответствует информации, которую американцам предоставляет Украина.

По данным Reuters, во время недавней встречи с Трампом Келлог выступил против Уиткоффа. Он заявил, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с территориями, но никогда не согласится в одностороннем порядке признать над ними российский суверенитет.

Вместе с тем, в течение марта-апреля Келлог сделал ряд резонансных заявлений, которые вызвали критику в Украине и Европе. Так, 12 апреля в интервью The Times он предложил модель урегулирования, которая предусматривала разделение Украины на зоны ответственности по аналогии с Берлином после Второй мировой войны. В частности, он предположил, что британские и французские войска могут контролировать запад Украины как "силы успокоения". После скандала Келлог уточнил, что не имел в виду разделение Украины, а говорил лишь о зонах ответственности союзнических сил.

Майк Уолтц

Советник президента США по нацбезопасности непосредственно вовлечен в переговоры с Россией и Украиной. И несмотря на показной "нейтралитет", собеседники РБК-Украина в дипломатических кругах склонны относить его – с большой долей условности – к "проукраинскому" лагерю.

Волц выступает за поэтапное урегулирование конфликта в Украине, начиная с прекращения ударов по энергетике, обмена пленными и прекращения огня. При этом, в марте в интервью CNN чиновник заявлял о территориальных уступках Украины в обмен на европейские гарантии безопасности. Также он критиковал Зеленского за нежелание идти на компромиссы и подписывать соглашение о полезных ископаемых. В то же время Уолтц заявлял и о применении средств принуждения в отношении России, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

"Мы участвуем в дипломатии, и это будет включать как пряник, так и кнут, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров, но также решить это способом, который будет постоянным и устойчивым", – сказал Волц в интервью Sky News 17 марта.

Вместе с тем, позиции Волца несколько подорвал скандал Signalgate, поэтому в последнее время Волц проявляет меньше публичной активности, в том числе и на украинском треке.

Джон Рэтклифф

Директор ЦРУ является одним из наименее публичных должностных лиц, вовлеченных в украинские дела, но на самом деле играет достаточно важную роль.

Именно Рэтклифф объявил о возобновлении доступа Украины к американским разведданным, приостановленного после печально известной ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. 20 марта, по данным Reuters, ЦРУ под руководством Рэтклиффа предоставило Белому дому оценки, которые опровергали утверждения Трампа и Путина о якобы окружении украинских войск в Курской области.

Джон Рэтклифф (фото: Getty Images)

25 марта на слушаниях в Сенате чиновник заявил, что переговоры, которые ведет администрация Трампа, направлены на прекращение войны на условиях, которые обеспечат длительный мир и ЦРУ принимает меры для поддержки этой цели, хотя конкретные детали не раскрывал.

Рэтклифф известен своими консервативными взглядами в отношении внешней политики. Ранее он заявлял, что российско-украинская война представляет серьезную угрозу для США, поскольку она повышает риск втягивания страны в конфликт с ядерной Россией.