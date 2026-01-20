От тяжелой болезни умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко

Владислав Кричиненко ушел в мир иной

"Это невыразимая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и страны в целом. Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины", - написали коллеги в посте.

Также они выразили искренние соболезнования семье и жене Ольге Смазаловой. О дате и месте прощания сообщат позже.

"Спасибо, что был в этом мире. Ты сделал очень много для Украины, для ее образования. Я была рада иметь тебя в друзьях. Последний разговор наш был дней 10 назад... Ты уже принял свой переход и мы говорили о нем. Удачного пути. Спасибо, что много помогал в разных направлениях", - написала актриса Ирма Витовская в Facebook.

Владислав Кириченко умер в возрасте 57 лет (фото: Владислав Кириченко/Facebook)

Издатель, общественный деятель, меценат

Владислав родился в Горловке Донецкой области. Окончил биологический факультет МГУ им. М. Ломоносова и получил степень MBA в Высшей школе экономики в Москве. Там он долгое время финансировал украинскую воскресную школу и украинские фестивали. В начале 2000-х переехал в Киев.

В 2006 году Владислав Кириченко приобрел аудиоиздательство "Книга вслух", а потом переименовал его в "Наш Формат". Это издательство стало одним из ведущих в Украине, оно специализируется на нонфикшн и научно-популярной литературе. По состоянию на 2022 год издательство выпустило более 500 названий книг общим тиражом более 2,2 млн экземпляров.

Кириченко финансировал издание на украинском языке мировоззренческой литературы.

"За две тысячи лет человечество сформировало набор социальных требований и идеалов. Надо быть умным, опытным, социально-ответственным, любить родину, ставить интерес общества выше личного. Это в Украине очень актуально. Когда надо - взять в руки оружие, когда надо - выйти на демонстрацию, на толоку", - говорил издатель.

В 2022 году за создание сайтов для военных медиков и издание книг для ВСУ Владислав получил награду Главнокомандующего Вооруженных сил Украины - почетный нагрудный знак "Стальной крест".

Владислав Кириченко был издателем, общественным активистом и меценатом (фото: Владислав Кириченко/Facebook)