От удара России погиб заместитель председателя Краматорской РГА

14:37 09.05.2026 Сб
2 мин
Он умер от полученных травм через несколько дней после атаки РФ
Мария Науменко
Фото: заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов (facebook.com/kramatorsk.RDA)

В результате российского удара по Краматорску погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорской районной государственной администрации в Facebook.

В райадминистрации сообщили, что чиновник умер 8 мая от ранений, полученных во время российского удара по городу 5 мая.

"Это невосполнимая потеря для всей Краматорщины, для коллег, друзей и всех, кто имел честь знать Романа Шавкатовича. Он был человеком большого достоинства, чести и внутренней силы", - говорится в сообщении.

В Краматорской РГА отметили, что Симашов много лет занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением стабильной работы систем жизнеобеспечения громад района.

Коллеги назвали его ответственным руководителем, профессионалом и человеком, который всегда поддерживал людей в сложные моменты.

"Его уважали за человечность, порядочность и преданность своему делу и Украине", - отметили в администрации.

Также там выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего чиновника.

Напомним, 5 мая российские войска нанесли удар по центру Краматорска фугасными авиабомбами. По данным властей, оккупанты атаковали жилую застройку и гражданских людей.

В тот день в результате удара погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.

