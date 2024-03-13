От удара по Нижегородскому НПЗ в РФ мог погибнуть вице-президент "Лукойла", - источники

В России во время взрывов на НПЗ мог погибнуть вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус.

Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в украинских спецслужбах.

Российские СМИ накануне сообщили о смерти Робертуса, не называя ее причину.

По информации собеседников РБК-Украина в спецслужбах, топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

В то же время источник издания уточнил, что эта информация сейчас проверяется.

Отметим, что это уже третий топ-менеджер компании, который погиб за последнее время.

Напомним, вчера стало известно, что дрон атаковал НПЗ в Нижегородской области РФ.

Атаки на НПЗ и нефтебазы в России

Напомним, 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.

Сегодня утром стало известно, что в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод, из-за чего возник пожар. Кроме этого также известно, что дроны "упали" на территорию Новошахтинского НПЗ.

Источник РБК-Украина рассказал, что Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ. Речь идет о НПЗ в Рязани, Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.

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