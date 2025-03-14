От торговых войн США и Европы выигрывает Китай, - Каллас

"Кто смеется со стороны или смотрит со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой", - сказала она в четверг, 13 марта, в кулуарах встречи "Большой семерки" в Канаде.

Каллас подтвердила готовность ЕС к ответным действиям, призвав к сдержанности, поскольку торговые войны обычно вызывают пики инфляции, которые вредят потребителям.

"Мы сохраняем холодный рассудок и, конечно, готовы действовать и защищать наши интересы, когда это потребуется", - сказала она.

Добавим, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что "не будет победителей ни в торговой, ни в технологической войне".

"Мы не будем комментировать, как США и Европа ладят друг с другом, но мы против того, чтобы делать Китай проблемой", - сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.