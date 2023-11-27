От соли до бананов: что может подорожать в Украине из-за блокады польской границы

"Могут возникать дефициты, начиная с соли, потому что, к сожалению, украинское производство во временной оккупации. А также других продуктов, которые у нас не выращиваются. Например, цитрусовых, бананов. Также морепродуктов, потому что у нас сейчас нет доступа к морю, чтобы полноценно их вылавливать. Это не обязательно что-нибудь "лакшери" - это даже обычный хек и другая замороженная рыба", - сказал он.

Высоцкий отметил, что из-за военных рисков полноценный водный путь еще не работает. Ранее Украина в основном импортировала продукцию контейнерами через Одессу, теперь все это пошло автомобильным транспортом, и альтернативы нет.

"Поэтому есть риски, во-первых, дефицита, а во-вторых - такого удорожания, которое большинство себе не смогут позволить. Поэтому с точки зрения экономики, по импорту той продовольствия, которая у нас не выращивается и не собирается, блокирование границы бьет, к сожалению, достаточно существенно", - сказал он.

Блокада границы

Напомним, начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. Пока существенного дефицита среди продукции не наблюдается, однако польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в последнее время многие представлены на прилавках супермаркетов Украины.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта - 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", - отметили в НБУ.