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От штрафа до 5 лет тюрьмы. Какое наказание грозит за отказ от повестки

Фото: От штрафа до 5 лет тюрьмы. Какое наказание грозит за отказ от повестки (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В случае отказа получать повестку, или же расписываться, человеку грозит административное правонарушение. Игнорирование "боевой" повестки предусматривает открытие уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью Telegraf.

Отказ получать повестку или расписываться 

По словам Истомина, в случае отказа получать повестку или расписываться, представитель ТЦК и СП могут составить на гражданина протокол об административном правонарушении. 

В соответствии со статьей 210 КУоАП, в условиях особого периода, размер штрафа составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, от 850 до 1700 гривен. 

Также административная ответственность предусмотрена в случае игнорирования повестки, которая была выдана с целью уточнения военно-учетных данных. 

Игнорирование "боевой" повестки 

В случае игнорирования "боевой" повестки может быть открыто уголовное дело. 

"Это когда военнообязанный прошел ВВК, но в определенную дату не прибыл на мобилизационный пункт. Статья 336 Уголовного кодекса в этом случае предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине

Сегодня в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь призывают резервистов, участников АТО, ООС, в том числе с постепенным наращиванием численности армии за счет проходивших службу военнообязанных.

В конце июля Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября текущего года.

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