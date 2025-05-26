От штрафов до тюрьмы: где нельзя ездить на электросамокате и за что наказывают

Считается ли электросамокат транспортным средством

В соответствии с пунктом 1.10 Правил дорожного движения (ПДД), утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года, транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.

"Таким образом, электросамокат подпадает под определение транспортного средства", - уточнил адвокат.

Он объяснил, что водитель электросамоката, соответственно:

является полноценным участником дорожного движения;

имеет права и несет обязанности водителя транспортного средства (предусмотренные ПДД).

"Аналогичного мнения в большинстве случаев придерживаются украинские суды, которые при рассмотрении дел о нарушении правил безопасности дорожного движения признают водителей электросамокатов полноценными участниками дорожного движения, которые за указанные выше нарушения несут предусмотренную законом ответственность, в том числе, уголовную", - рассказал Булименко.

Можно ли ездить на электросамокате по тротуарам и пешеходным дорожкам

Эксперт сообщил, что пунктом 11.13 ПДД запрещено движение транспортных средств:

по тротуарам;

по пешеходным дорожкам.

"Кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек (при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1 - 26.3 этих Правил)", - уточнил магистр права.

Какое наказание "светит" водителю электросамоката за нарушение правил

Булименко сообщил, что водителю электросамоката грозит административная ответственность за движение по тротуарам и пешеходным дорожкам, если это повлекло повреждение:

транспортных средств;

груза;

автомобильных дорог;

улиц;

железнодорожных переездов;

дорожных сооружений или другого имущества.

Речь идет о наложении штрафа в размере 850 гривен или лишении права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (согласно статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - КУоАП).

Если указанное выше нарушение повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, водитель электросамоката будет нести уголовную ответственность в виде:

либо штрафа в размере от 51 до 85 тысяч гривен;

либо исправительных работ на срок до двух лет;

либо ареста на срок до шести месяцев;

либо ограничения свободы на срок до трех лет.

"С лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - уточнил адвокат.

Если же в результате такого нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта произошла смерть потерпевшего или причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений, водитель электросамоката будет нести уголовную ответственность.

Речь идет о лишении свободы на срок от трех до восьми лет - с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового (части 1, 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

"Также водитель электросамоката обязан возместить материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшему в результате нарушения таким водителем правил безопасности дорожного движения", - подытожил Булименко.