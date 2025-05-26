От штрафов до тюрьмы: где нельзя ездить на электросамокате и за что наказывают

В последнее время электросамокаты и их прокат в большинстве городов Украины стали чрезвычайно популярными. Однако существенно увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий с их участием, что вызывает беспокойство у многих граждан.
Подробнее о том, считается ли электросамокат полноценным транспортным средством, можно ли ездить на нем по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также как могут наказать водителя за нарушение правил, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
В соответствии с пунктом 1.10 Правил дорожного движения (ПДД), утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года, транспортным средством является устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.
"Таким образом, электросамокат подпадает под определение транспортного средства", - уточнил адвокат.
Он объяснил, что водитель электросамоката, соответственно:
"Аналогичного мнения в большинстве случаев придерживаются украинские суды, которые при рассмотрении дел о нарушении правил безопасности дорожного движения признают водителей электросамокатов полноценными участниками дорожного движения, которые за указанные выше нарушения несут предусмотренную законом ответственность, в том числе, уголовную", - рассказал Булименко.
Эксперт сообщил, что пунктом 11.13 ПДД запрещено движение транспортных средств:
"Кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек (при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1 - 26.3 этих Правил)", - уточнил магистр права.
Булименко сообщил, что водителю электросамоката грозит административная ответственность за движение по тротуарам и пешеходным дорожкам, если это повлекло повреждение:
Речь идет о наложении штрафа в размере 850 гривен или лишении права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (согласно статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - КУоАП).
Если указанное выше нарушение повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, водитель электросамоката будет нести уголовную ответственность в виде:
"С лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - уточнил адвокат.
Если же в результате такого нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта произошла смерть потерпевшего или причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений, водитель электросамоката будет нести уголовную ответственность.
Речь идет о лишении свободы на срок от трех до восьми лет - с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового (части 1, 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).
"Также водитель электросамоката обязан возместить материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшему в результате нарушения таким водителем правил безопасности дорожного движения", - подытожил Булименко.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за многочисленных жалоб местных жителей ограничить использование электросамокатов решили в Ивано-Франковске. Тогда речь шла об уменьшении максимальной скорости для пользователей или даже полном запрете самокатов.
Позже стало известно, что пешеходную зону улицы Независимости в Ивано-Франковске (известную как "стометровка") полностью закрывают для прокатных электросамокатов (благодаря перепрограммированию этих двухколесных транспортных средств).
Тем временем на сайте Киевского городского совета была опубликована электронная петиция, предлагавшая запретить предоставление услуг по прокату электросамокатов в столице.
Учитывая многочисленные нарушения ПДД украинцами на электросамокатах и количество ДТП с их участием, мы рассказывали, планируют ли в Украине менять законодательство в отношении электросамокатов, которые ездят по тротуарам и пешеходным дорожкам.
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