"От роты ничего не осталось". Оккупант рассказал об удачной операции ВСУ (перехват)

Отец сообщил своему сыну-оккупанту, что видел видео с пленными россиянами из его полка.

"Хохлы зашли, сначала минометами закидали, потом зашли. Короче, там от роты ничего не осталось, наверное, все 200 и 15 - "300", и все в плен", - ответил сын.

От также рассказал, что захватчики собираются отказываться продвигаться дальше, если будет такой приказ.

Напомним, в недавнем перехвате разговора россиянин жаловался на постоянные удары украинских бойцов.

Еще один оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал об отсутствии командования и снабжении вооружениями.

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