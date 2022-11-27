ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От российской агрессии погибли минимум 440 детей

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 00:21
От российской агрессии погибли минимум 440 детей Фото: Россия убила 440 украинских детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 26 ноября от российской агрессии пострадали более 1289 украинских детей, 440 из них - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генерального прокурора Украины .

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.

Также россияне разрушили 2719 учебных заведений, 332 из них - полностью.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Напомним, российские оккупанты в Луганской области подготовили 10,5 тысячи детей для вывоза в так называемые "пансионаты".

Также сообщалось, что в одной из общин левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться в украинских школах в онлайн-режиме и проводят домовые проверки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
діти Война России против Украины
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины