От российской агрессии больше всего пострадали русскоязычные украинцы, - Центр Разумкова

По данным опроса, разговаривают в быту преимущественно на русском языке 11% украинцев.

"Именно представители этой группы больше всего пострадали в процессе их "освобождения от хунты"",- сказал Мищенко.

Среди них ответили 23%, что во время полномасштабной войны хотя бы какое-то время жили на территории боевых действий или на территории, подвергавшейся артиллерийским обстрелам, 12% - что их жилье пострадало или было полностью разрушено. 41% имеют родственников или близких знакомых (военных или гражданских), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года.

Каждый четвертый после начала войны вынужден был покинуть место своего постоянного проживания более чем на один месяц (17% уже вернулись домой, а 7% все еще находятся в местах временного проживания в других регионах Украины) - это не считая тех, кто до сих пор находится за границей.

Еще 2% ответили, что покинули свои дома после 2014 года (после оккупации Крыма и части Донецкого региона).

Заявление Лаврова

Мищенко напомнил заявление, которое сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, о "защите русскоязычного населения Украины": "На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением".

"Что касается "больших преступлений", то в этой сфере, конечно, "Лавров и его команда" являются признанными знатоками и специалистами", - констатировал Мищенко.

Идентичность русскоязычных

По данным опроса, 82% украинцев, которые в быту разговаривают преимущественно на русском языке, выразили негативное отношение к России. В то же время 81,5% из них доверяют ВСУ.

Верными УПЦ Московского патриархата себя назвали 11% из них, тогда как верными Украинской православной церкви ˗ почти вдвое больше (20%).

Отвечая на вопрос: "Какая модель общественного развития кажется Вам более привлекательной?", 42% отдали предпочтение европейской модели, только 6% - российской.

Большинство (55%) представителей этой группы верят в победу Украины в войне с Россией (не верят 33%). И только 40% верят в возможность подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время (не верят 48%).

После победы Украины и деоккупации ее территории, 47% русскоязычных граждан Украины поддержали бы полный разрыв всех отношений с Россией, вплоть до полного запрета на въезд гражданам России в Украину (не поддержали бы 39%).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности с 24 апреля по 4 мая 2025 года. Опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий).