С начала суток произошло 79 боев. Враг активно штурмует по трем направлениям, - Генштаб

Российские обстрелы

Сегодня оккупанты наносили авиационных ударов и вели артиллерийские обстрелы по приграничью Сумской области.

В настоящее время известно о 13 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб.

В частности, под них попали районы населенных пунктов Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги и Екатериновка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Угроиды, Сосновка, Обода, Шалыгино, Луговка, Павловка, Великая Писаревка, Фотовыж и Степановка.

По территории Курской области российские оккупанты нанесли десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых авиабомб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения возле Старицы и Волчанская, два из которых еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска 11 раз пытались штурмовать наши позиции возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару подверглась Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор длится два. Враг нанес авиационных ударов КАБам в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского кафиры дважды пытались потеснить наши подразделения. Нанесли удары авиацией по Закотному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений возле Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидового и Лисовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил семь штурмов наших позиций. Продолжаются бои в четырех локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Покровска и Селидово, применив КАБы.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 16 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления. Шесть боестолкновений продолжаются.

В районе Работино, Малых Щербаков и Каменского на Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор, продолжается бой возле Каменского.