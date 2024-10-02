С начала суток произошло 57 боев, горячее всего на Кураховском направлении, - Генштаб

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, от циничных обстрелов с территории России продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Обстрелы вражеской артиллерии подверглись таким населенным пунктам, как Волфине, Большая Писаревка, Искрисковщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайское, Степок, Ободы, Бачевск, Караповичи, Бруски, Семьяновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам Реки, Ястребщины и Уланово, сбросив 9 авиабомб.

Также за сегодня по Курской области противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре боестолкновения закончились, еще одно - продолжается. Авиационные удары КАБами получили Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отразили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполевке.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении захватчики дважды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще одно сражение продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще шесть - продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРы атаковал населенный пункт Дружба.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили восемь атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Самое горячее сегодня Кураховское направление - 12 раз враг атаковал возле населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершено, четыре - продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявления. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боестолкновение в районе Каменского. Кроме того, враг нанес авиаудару НАРами по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.