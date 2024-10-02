С начала суток произошло 57 боев, горячее всего на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, 2 октября, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Горячее сегодня на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Как рассказали в Генштабе, от циничных обстрелов с территории России продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
Обстрелы вражеской артиллерии подверглись таким населенным пунктам, как Волфине, Большая Писаревка, Искрисковщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайское, Степок, Ободы, Бачевск, Караповичи, Бруски, Семьяновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам Реки, Ястребщины и Уланово, сбросив 9 авиабомб.
Также за сегодня по Курской области противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.
На Харьковском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре боестолкновения закончились, еще одно - продолжается. Авиационные удары КАБами получили Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отразили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполевке.
На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении захватчики дважды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще одно сражение продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в районе Часового Яра.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще шесть - продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРы атаковал населенный пункт Дружба.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили восемь атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Самое горячее сегодня Кураховское направление - 12 раз враг атаковал возле населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершено, четыре - продолжаются.
На Времивском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявления. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боестолкновение в районе Каменского. Кроме того, враг нанес авиаудару НАРами по Малой Токмачке.
На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 1 октября, на фронте было зафиксировано 155 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.
Кроме того, сегодня стало известно, что Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 российских оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 4 танка, 32 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и другая техника врага.
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