С начала суток почти 60 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один - продолжается.

На Северском направлении россияне девять раз атаковали. Восемь атак остановлены.

На Краматорском направлении враг осуществил пять штурмовых действий неподалеку от Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается.

На Торецком направлении - 12 атак, еще два боя продолжаются.

На Покровском направлении отбито 12 атак, еще семь - продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковиевки и Константиновки. Сейчас продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Времовском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку Малой Токмачки.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 588 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 8 августа, Силы обороны ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также было уничтожено: