С начала суток почти 60 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. - Генштаб

Сегодня, 9 августа, с начала суток на фронте состоялось 59 боестолкновений. Больше всего боев на Покровском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.
На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один - продолжается.
На Северском направлении россияне девять раз атаковали. Восемь атак остановлены.
На Краматорском направлении враг осуществил пять штурмовых действий неподалеку от Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается.
На Торецком направлении - 12 атак, еще два боя продолжаются.
На Покровском направлении отбито 12 атак, еще семь - продолжаются.
На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковиевки и Константиновки. Сейчас продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.
На Времовском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака до сих пор продолжается.
На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку Малой Токмачки.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 588 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 8 августа, Силы обороны ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также было уничтожено:
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