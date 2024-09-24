С начала суток на фронте произошло 83 боя. Генштаб назвал самые горячие направления

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, сегодня ракетные удары с территории России получили приграничные села Сумской области Хотинь и Коршачина. Вероятно, оккупанты применили ракеты ЗРК С-300.

Также от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской областях пострадали общины населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Малушиного, Речек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, удары управляемыми авиационными бомбами получили жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев возле населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Чернещина, Невское, Торское и Новосадово. Десять боев завершились, еще пять - продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали девять атак российских захватчиков возле Миньковки, Калиновки, Белой Горы и Ступочек. Пять вражеских штурмов еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары НАРА по Андреевке.

На Торецком направлении агрессор семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Пять боестолкновений еще продолжаются. Враг активно применяет авиацию.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Новогродовка, Красный Яр, Мариновка и Николаевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении продолжаются четыре вражеских атаки в сторону Павловки, Водяного и Угледара.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРА Белогорья.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБмы по собственной территории", - добавили в Генштабе.