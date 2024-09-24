ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки на фронте 143 боя, на Торецком направлении враг привлекал авиацию, - Генштаб

Вторник 24 сентября 2024 08:31
UA EN RU
За сутки на фронте 143 боя, на Торецком направлении враг привлекал авиацию, - Генштаб Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 143 боя. На Торецком направлении оккупанты привлекали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Тихое.

На Купянском направлении отбито семь атак в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отражено 19 атак врага в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении остановлена атака неподалеку Федоровки.

На Краматорском направлении отбито пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг пытался 15 раз продвинуться при поддержке штурмовой авиации.

На Покровском направлении отбито 30 атак в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская.

На Времовском направлении россияне осуществили восемь попыток захватить позиции неподалеку Павловки и Угледара.

На Ореховском направлении враг атаковал вблизи Новоалександровки.

На Приднепровском направлении россияне провели четыре штурма, получили отпор.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 645 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1400 оккупантов и уничтожили

  • 16 танков;
  • 40 боевых бронированных машин;
  • 61 артиллерийскую установку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение