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С начала суток 87 боестолкновений, больше всего на Торецком направлении, - Генштаб

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток количество боестолкновений на фронте возросло до 87. Больше всего боев произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг увеличил количество атак до девяти. Сейчас бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении зафиксировано с начала суток восемь штурмовых действий. Враг активно действует в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

На Торецком направлении количество атак возросло до 21. Сейчас четыре боя продолжаются неподалеку Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении россияне атакуют в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Еще пять боев продолжаются. 

На Приднепровском направлении россияне действуют в районе Крынок. С начала суток зафиксировано шесть атак. 

Ситуация на фронте

Согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские бойцы сдерживают врага на многих направлениях. Впрочем россиянам удалось немного продвинуться вблизи Купянска

В частности, за прошедшие сутки, 26 июня, Силы обороны ликвидировали 1260 российских террористов. В частности были уничтожены три танка и почти десяток боевых бронированных машин. 

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке

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