С начала суток 85 боев, россияне штурмуют на нескольких направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

От огня артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Порозок, Бобиловка, Екатериновка, Студенок, Бачевск, Белая Береза, Мезеновка, Волфин, Искриковщина, Басовка, Мирополье, Карповичи, Гремяч и Бучки. К тому же россияне нанесли авиаудар по Писаревке.

В то же время под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится и Харьковская область. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино противник нанес два авиаудара с использованием трех КАБов. Целил в районы населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Также россияне ударили ракетой "Искандер-М" по Харькову.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении совершили две атаки вблизи Липцев и Волчанска, где продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения. Враг наступал в сторону Синьковки и Колесниковки. Пока одна атака продолжается. Также оккупанты ударили 18 НАРами в район Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия 15 раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Торского, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Двенадцать боев завершено, три - продолжаются.

Также россияне бомбардировали тремя КАБами территории неподалеку от Боровой.

На Северском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг наступал близ Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас ведутся три боя у Белогоровки и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Часового Яра и Ивановского. Силы обороны отразили четыре атаки, еще одна - продолжается.

На Торецком направлении кафиры увеличили количество атак до 13 - наступали возле Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Десять боев завершено, еще три - продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли 20 авиаударов, сбросив 26 КАБов, по Клебан-Быку, Екатериновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Александровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Калиновка, Нудное, Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отразили 14 атак, восемь боестолкновений - продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес 11 авиаударов по Александрополю, Новогродовке, Николаевке, Журавке, Нудному и Михайловке.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали возле Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Гуляйпольском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 12 нарами в район населенного пункта Железнодорожное.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя позиции наших войск.

"На других направлениях фронта ситуация без особых изменений", - добавили в Генштабе.