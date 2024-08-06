За сутки более 130 боев, треть состоялась на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 5 августа, на линии фронта состоялось 133 боевых столкновения. Треть боев - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера (5 августа, - ред.) авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении россияне семь раз атаковали. Основные усилия - в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отбито десять атак неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отражено 13 штурмовых действий вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении остановлено 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении россияне атаковали 26 раз неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении отбит 41 вражеский штурм в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка

На Времовском направлении осуществлено четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении россияне один раз атаковали на направлении Работино.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

Потери России в войне

Также за прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В частности Силы обороны уничтожили:

4 танка;

8 боевых бронированных машин;

39 артиллерийских систем и не только.