С начала суток 80 боев. В Генштабе рассказали, на каких направлениях фронта горячее всего

С начала суток 12 августа на фронте произошло 80 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня.

К тому же россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запсилью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Великой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор длится один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны приостановили все атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спорного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боепстолкновений недалеко от Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми - наступали возле Железного и Торецкого. Половина атак отбита, еще четыре - продолжаются.

Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне и Нудное.

Украинские защитники сдерживают давление войск РФ и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются.

Также враг ударил НАРами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две - продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

"На других направлениях фронта - без особых изменений", - добавили в Генштабе.