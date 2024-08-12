ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала суток 80 боев. В Генштабе рассказали, на каких направлениях фронта горячее всего

Украина, Понедельник 12 августа 2024 17:11
UA EN RU
С начала суток 80 боев. В Генштабе рассказали, на каких направлениях фронта горячее всего Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала суток 12 августа на фронте произошло 80 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня.

К тому же россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запсилью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Великой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор длится один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны приостановили все атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спорного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боепстолкновений недалеко от Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми - наступали возле Железного и Торецкого. Половина атак отбита, еще четыре - продолжаются.

Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне и Нудное.

Украинские защитники сдерживают давление войск РФ и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются.

Также враг ударил НАРами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две - продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

"На других направлениях фронта - без особых изменений", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 11 августа, на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. Наибольшее количество боев произошло на Купянском, Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1080 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 592 тысяч единиц личного состава.

Также вчера ВСУ уничтожили 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 65 артсистем, 73 дрона и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев