Самолет, 47 артсистем и более 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки, с 14 на 15 августа, Россия в войне против Украины потеряла 1220 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение ВСУ в Курской области РФ за 13 и 14 августа.

Кроме того, мы писали, что за прошедшие сутки, 14 августа, на фронте в Украине произошло 153 боевых столкновений. Треть из них на Покровском направлении, где враг концентрирует свои усилия, а именно - 55 атак. По состоянию на 22:00, ВСУ отбили 40 попыток врага атаковать украинские позиции.

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