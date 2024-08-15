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Самолет, 47 артсистем и более 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Четверг 15 августа 2024 08:00
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Самолет, 47 артсистем и более 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За прошедшие сутки, с 14 на 15 августа, Россия в войне против Украины потеряла 1220 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 595 620 (+1240) человек;
  • танков - 8484 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16 426 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 16 868 (+47) ед;
  • РСЗО - 1154 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 922 (+1) ед.;
  • самолетов - 367 (+1) ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 598 (+50) ед.;
  • крылатых ракет - 2428 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 775 (+65) ед;
  • специальной техники - 2813 ед.

Самолет, 47 артсистем и более 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение ВСУ в Курской области РФ за 13 и 14 августа.

Кроме того, мы писали, что за прошедшие сутки, 14 августа, на фронте в Украине произошло 153 боевых столкновений. Треть из них на Покровском направлении, где враг концентрирует свои усилия, а именно - 55 атак. По состоянию на 22:00, ВСУ отбили 40 попыток врага атаковать украинские позиции.

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