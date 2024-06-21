Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных. Кроме того, за сутки воины ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 35 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Напомним, Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по находящимся в районе Харькова.

Однако в Институте изучения войны считают, что политика США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России.

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