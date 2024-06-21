Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине
За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных. Кроме того, за сутки воины ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 35 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составили:
личного состава – 531980 (+1060) человек ликвидировано;
танков – 8001 (+14) ед;
боевых бронированных машин – 15372 (+35) ед.;
артиллерийских систем – 14106 (+54) ед.;
РСЗО – 1106 (+1) ед.;
средства ПВО – 861 (+2) ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов - 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 ед.;
крылатых ракет – 2298 ед.;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 19181 (+47) ед.;
специальной техники – 2367 ед.
Напомним, Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по находящимся в районе Харькова.
Однако в Институте изучения войны считают, что политика США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России.
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