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Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Пятница 21 июня 2024 08:04
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Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных. Кроме того, за сутки воины ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 35 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 531980 (+1060) человек ликвидировано;

танков – 8001 (+14) ед;

боевых бронированных машин – 15372 (+35) ед.;

артиллерийских систем – 14106 (+54) ед.;

РСЗО – 1106 (+1) ед.;

средства ПВО – 861 (+2) ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 ед.;

крылатых ракет – 2298 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 19181 (+47) ед.;

специальной техники – 2367 ед.

Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по находящимся в районе Харькова.

Однако в Институте изучения войны считают, что политика США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России.

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