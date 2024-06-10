С начала суток 38 боестолкновений, напряженная ситуация на Купянском направлении, - Генштаб

"С начала этих суток уже произошло 38 боевых столкновений. Захватчики совершили 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - рассказывает Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Черниговском, а также Сумском направлениях враг активных наступательных действий не проводил. Ситуация под контролем украинских бойцов.

На Харьковском направлении враг осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские бойцы отбили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две атаки врага в районах Клищеевки и Андреевки.

На Покровском направлении произошло четыре боестолкновения. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки и Новопокровского.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток враг десять раз пытался прорвать оборону наших бойцов неподалеку Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Константиновки.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавляет Генштаб.

Ситуация на фронте

Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны проводят контратаковую операцию в Харьковской области. В то же время на фронте фиксируется вражеское продвижение в районах Купянска, Северска, Временного Яра и под Авдеевкой.

Также согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, 9 июня, украинские воины уничтожили еще 1190 российских террористов. С начала вторжения Россия потеряла около 519750 солдат.