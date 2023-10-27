От повышения тарифов на железнодорожные перевозки выигрывает только УЗ, - эксперт

"Если будет повышение тарифов, бизнес будет выходить в ноль, только чтобы перекрыть текущую операционную работу. Но это тогда не о бизнесе - это о дате заработать государственному предприятию, являющемуся сегодня монополистом в перевозках, и фактически работать в убыток или вообще остановиться",-0 подчеркнула Оринчак.

По ее словам, государство должно стимулировать развитие добывающей отрасли - ведь она теряет предприятия, и самое главное - человеческий ресурс. Так что если не будет государственного стимулирования, в отрасли некому будет работать.

"Если предприятия будут увеличивать тарифы и некому будет работать, не выиграет ни государство, ни бизнес. Поэтому перед тем, как повышать тарифы и закладывать это в государственный бюджет, нужно найти паритетную формулу для того, чтобы бизнес и государство имели баланс и не перекрывали друг другу воздух. Бизнес и так как может, так и работает. А так мы вообще его остановим", - резюмировала Оринчак.

Напомним, недавно появилась информация о намерении УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки.

Год назад в июле компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи хозяйствующих субъектов.