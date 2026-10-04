Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно
Slot City запустил образовательно-просветительский проект "Философия игры" - серию коротких видео об ответственном отношении к азартным развлечениям.
Владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), ІТ-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи рассказал РБК-Украина, что запуск проекта является частью последовательной работы компании в сфере ответственной игры.
Всего в рамках проекта выйдет пять роликов, главную роль в которых играет маскот бренда. Каждый раскрывает отдельную тему: как устанавливать личные границы, как сохранять осознанность и почему важны возрастные ограничения.
Первые два видео - уже на YouTube.
Эксперт из бренд-коммуникаций Slot City Анна Чумаченко рассказала, что команда искала формат, понятный широкой аудитории.
"Мы хотели говорить об ответственной игре просто. Поэтому выбрали формат коротких видео, в которых маскот делится простыми мыслями об игре и отношении к ней. Так мы объясняем важные принципы на понятном языке и делаем их более близкими к ежедневному восприятию", - отметила она.
Следует заметить, что главная идея проекта "Философии игры": игра остается развлечением, а время и бюджет – под контролем человека. Поэтому серия рекомендует определять границы заблаговременно и воспользоваться инструментами контроля.
Павел Чикликчи отмечает, что ответственная игра для Slot City связана с самим продуктом и с тем, как компания общается со своей аудиторией.
"Для нас это вопрос того, как принципы ответственной игры интегрированы в продукт и какое взаимодействие с аудиторией мы строим вокруг них. Игра должна оставаться развлечением, а человек - иметь необходимые инструменты для ответственного отношения к собственным решениям", - объясняет он.
Отметим, что "Философия игры" дополняет другие инициативы бренда. Slot City также поддерживает международное исследование подходов к ответственной игре общественного союза "Центр ответственной игры".
На первом этапе эксперты изучили опыт внедрения таких подходов в более чем тридцати странах, на втором - детально проанализировали практики девяти государств.