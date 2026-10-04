Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно

Всего в рамках проекта выйдет пять роликов, главную роль в которых играет маскот бренда. Каждый раскрывает отдельную тему: как устанавливать личные границы, как сохранять осознанность и почему важны возрастные ограничения.

Первые два видео - уже на YouTube.

Эксперт из бренд-коммуникаций Slot City Анна Чумаченко рассказала, что команда искала формат, понятный широкой аудитории.

"Мы хотели говорить об ответственной игре просто. Поэтому выбрали формат коротких видео, в которых маскот делится простыми мыслями об игре и отношении к ней. Так мы объясняем важные принципы на понятном языке и делаем их более близкими к ежедневному восприятию", - отметила она.

Следует заметить, что главная идея проекта "Философии игры": игра остается развлечением, а время и бюджет – под контролем человека. Поэтому серия рекомендует определять границы заблаговременно и воспользоваться инструментами контроля.

Павел Чикликчи отмечает, что ответственная игра для Slot City связана с самим продуктом и с тем, как компания общается со своей аудиторией.

"Для нас это вопрос того, как принципы ответственной игры интегрированы в продукт и какое взаимодействие с аудиторией мы строим вокруг них. Игра должна оставаться развлечением, а человек - иметь необходимые инструменты для ответственного отношения к собственным решениям", - объясняет он.