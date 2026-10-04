ua en ru
Вс, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно

10:00 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Бойко
Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно Slot City сообщил о запуске просветительского проекта "Философия игры" (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Slot City запустил образовательно-просветительский проект "Философия игры" - серию коротких видео об ответственном отношении к азартным развлечениям.

Владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), ІТ-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи рассказал РБК-Украина, что запуск проекта является частью последовательной работы компании в сфере ответственной игры.

Всего в рамках проекта выйдет пять роликов, главную роль в которых играет маскот бренда. Каждый раскрывает отдельную тему: как устанавливать личные границы, как сохранять осознанность и почему важны возрастные ограничения.

Первые два видео - уже на YouTube.

Эксперт из бренд-коммуникаций Slot City Анна Чумаченко рассказала, что команда искала формат, понятный широкой аудитории.

Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно

"Мы хотели говорить об ответственной игре просто. Поэтому выбрали формат коротких видео, в которых маскот делится простыми мыслями об игре и отношении к ней. Так мы объясняем важные принципы на понятном языке и делаем их более близкими к ежедневному восприятию", - отметила она.

Следует заметить, что главная идея проекта "Философии игры": игра остается развлечением, а время и бюджет – под контролем человека. Поэтому серия рекомендует определять границы заблаговременно и воспользоваться инструментами контроля.

Павел Чикликчи отмечает, что ответственная игра для Slot City связана с самим продуктом и с тем, как компания общается со своей аудиторией.

Slot City запустил просветительский проект об ответственном отношении к игре: что известно

"Для нас это вопрос того, как принципы ответственной игры интегрированы в продукт и какое взаимодействие с аудиторией мы строим вокруг них. Игра должна оставаться развлечением, а человек - иметь необходимые инструменты для ответственного отношения к собственным решениям", - объясняет он.

Отметим, что "Философия игры" дополняет другие инициативы бренда. Slot City также поддерживает международное исследование подходов к ответственной игре общественного союза "Центр ответственной игры".

На первом этапе эксперты изучили опыт внедрения таких подходов в более чем тридцати странах, на втором - детально проанализировали практики девяти государств.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры