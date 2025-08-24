От Независимости до "Будапешта": почему Украина не стала членом НАТО – интервью с участником событий

Главное:

Августовский путч и "последние дни" коммунистов: какие события предшествовали распаду СССР?

Путь к Независимости: как происходило историческое голосование 24 августа 1991-го?

Акт провозглашения независимости: кто и как на самом деле создал документ?

Растерянные США и поддержка прибалтов: как мир воспринял независимость Украины?

Ошибки первой власти: последствия каких поступков Украина ощущает до сих пор?

Цена безъядерного статуса: почему Украина потеряла стратегический шанс?

Сможет ли Украина снова стать ядерной державой?

Украина отмечает 34 года с момента восстановления независимости в 1991 году. Почти треть этого времени наше государство борется за право быть суверенным и самостоятельно определять свое будущее.

"В первые годы мы переживали эйфорию от независимости Украины, но отсутствие государственного опыта у многих "руховцев" и коммунистическое большинство в парламенте и правительстве сильно влияло на вектор развития нашего государства", – рассказывает непосредственный участник провозглашения Акта о независимости, народный депутат Украины пяти созывов, представитель "Народного руха Украины", министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 гг. Юрий Костенко.

РБК-Украина расспросило Юрия Костенко, на фоне каких событий Украина получила суверенитет, как происходило судьбоносное голосование за независимость и какие действия первой власти стали критическими для страны.

Путь к Независимости: от путча до исторического голосования

– Какими были общественно-политические обстоятельства накануне провозглашения Независимости Украины? Было ли уже понятно, что приближаются кардинальные изменения?

– Общественная активность в 1989-1991 годах шла по восходящей, причем очень стремительно. В 1991-м должны были подписать новый союзный договор, поскольку предыдущий – об образовании СССР – уже завершался. В рамках договора не только оппозиционное меньшинство, но и в целом наша Верховная Рада уже по-другому ставили вопрос о сущности Украины – она должна была быть реальным субъектом в союзном образовании наподобие Европейского союза, если то вообще состоится.

Мы, оппозиционное меньшинство, которое в основном было представлено "руховцами", четко видели очертания принципиально другой Украинской ССР – это будет независимое государство, которое лишь частично будет делегировать некоторые полномочия центру.

Даже коммунисты – члены парламента и парламентского большинства сомневались в дальнейшей эффективности существования Союза в том измерении, в котором он был. Хотя бы потому, что союзный бюджет перестал выполнять обязательства перед украинским бюджетом, в первую очередь, в части ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Народный депутат Украины пяти созывов, представитель "Народного руха Украины", министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 гг Юрий Костенко (скриншот)

И вот на фоне этого процесса 1 августа 1991 года в Верховной Раде происходит выступление президента США Джорджа Буша-старшего, который после подписания с Горбачевым соглашения "START-1" в Москве о сокращении стратегических наступательных вооружений приехал в Киев. И тут с трибуны ВР он заявляет о поддержке "перестройки", об "убийственном национализме" и независимости Украины, которую США не собирается поддерживать.

Тогда большинство оппозиционеров, которые прокладывали путь к Декларации о государственном суверенитете Украины, которая была принята еще год назад, иронично улыбались этому абсолютно оторванному от реалий жизни выступлению, потому что оно очень диссонировало со всем тем, что на самом деле происходило в Украине.

По состоянию общества и украинской политики мы уже видели, что наша независимость приближается.

– Насколько весомой была роль путча Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) в ускорении провозглашения нашей независимости?

– Путч однозначно ускорил распад СССР. В этом процессе важную роль сыграл опыт балтийских стран. Латвия, Эстония, Литва еще в 1990-м году после парламентских выборов первыми решениями восстановили действие Конституций, как независимых государств, какими они были до их аннексии Союзом.

И именно это привело, в частности, в Литве к попытке переворота, когда советский спецназ пытался захватить государственные учреждения и телебашню. Пролилась кровь протестующих и тогда в достаточно жесткой форме США предупредили Горбачева о возможных последствиях, если он не отзовет войска.

Примеры прокладывания Балтийскими государствами своего пути к независимости мы использовали и в своей борьбе, вспомните только "цепь единства" Украины 1990 года.

Возвращаясь к теме московского путча, помню первые минуты объявления в 6 утра о том, что власть перешла к ГКЧП. По всем радио передавали его постановления. Я сразу поехал в Верховную Раду и увидел совершенно растерянных коммунистов – председателей некоторых комитетов, Кравчука и членов Народного совета, то есть оппозиции. Но многих еще не было, потому что продолжались парламентские каникулы.

Коммунисты не понимали, что им делать и очень боялись, а демократическое оппозиционное меньшинство начало сразу же требовать от главы Верховной Рады Леонида Кравчука срочно созвать депутатов на внеочередное заседание.

Однако Кравчуку уже утром звонил тогдашний командующий Киевского военного округа генерал Валентин Варенников, который сообщил, что власть переходит к ГКЧП и что теперь Верховная Рада Украины должна подчиняться их решениям. Кстати, тогдашний глава компартии Украины Станислав Гуренко заявил, что коммунисты будут выполнять все распоряжения новой власти в Москве.

Уже после обеда в ВР прибыло много оппозиционеров и мы начали составлять план, что делать. Решили ехать по предприятиям и организовывать встречи с избирателями, чтобы говорить о непринятии решений ГКЧП, и продвигать независимость.

Я встретился с коллективом Института Патона и военного завода "Коммунист". В институте очень тепло приветствовали идеи независимости, а вот на заводе люди были сдержанны.

19-го августа вечером мы собрались в Союзе писателей Украины и Левко Лукьяненко уже тогда сказал, что работает над текстом Акта провозглашения независимости. На следующий день Народная рада (парламентская оппозиция в ВРУ в 1990-1994 гг, – Ред.) получила документ и практически единогласно приняла этот текст.

Черновик Акта провозглашения независимости (фото: Википедия)

Затем мы создали рабочие группы для наработки других законов, которые должны были рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады. В частности ряд документов о недействительности законов СССР на территории Украины, которые нарушают суверенитет государства.

Через несколько дней путч в Москве провалился, когда Таманская дивизия отказалась давить танками протестующих, вышедших на улицу под руководством Ельцина. И именно тогда руководитель нашей Верховной Рады Кравчук подписал распоряжение о внеочередном заседании, которое назначили на 24 августа.

Поэтому ГКЧП однозначно сыграл роль триггера, который ускорил распад СССР. Однако юридически он еще просуществовал до 8 декабря 1991 года, когда РФ, Украина, Беларусь подписали Беловежское соглашение о роспуске Союза.

– Как вы оцениваете действия тогдашней коммунистической власти в Украине, в частности Кравчука?

– Кравчук в первые часы ГКЧП маневрировал между коммунистами и оппозиционным меньшинством. Когда Гуренко с Варенниковым 19-го августа сказали ему подчиняться решению ГКЧП, Кравчук сыграл на паузу. Сказал, что сам решений не принимает, а должен собрать президиум Верховной Рады. Его действительно собрали, но через несколько дней – когда ГКЧП уже показал свою несостоятельность держать ситуацию под контролем. Президиум поддержал предложение Кравчука о внеочередном заседании 24 августа Верховной Рады.

Фактически коммунисты разделились. Часть коммунистов-государственников уже в 1991-м разделяли взгляды "Народной рады", несколько десятков еще до этих событий остановили членство в КПСС и перешли в оппозиционное меньшинство.

Меньшая часть коммунистов – ортодоксы во главе с Гуренко. Они были радикальны и пытались убедить Кравчука поддержать ГКЧП. Но уже 19 августа на украинские площади, прежде всего на западе, начали выходить люди, принимали резолюции поддержки независимости. То есть формировался процесс неповиновения решению ГКЧП. Это видели и во власти.

Значительная часть коммунистов были растеряны, куда большинство вернется – туда они и пойдут. Благодаря этому, мы проголосовали за Акт независимости и первые законы уже как суверенное государство.

– Были ли попытки отложить голосование или сорвать его?

– На внеочередное заседание мы вышли с более чем десятком подготовленных законопроектов. Главное внимание было сконцентрировано на провозглашении Акта независимости Украины. Тогда собрался почти весь состав парламента – депутаты срочно приезжали из отпусков.

Атмосфера в сессионном зале была очень напряженная. С одной стороны представители демократического меньшинства выступали за независимость на фоне того, что путч провалился, с другой – юридически Советский Союз еще существовал.

Часть коммунистов испуганно молчали, но часть во главе с Гуренко своими выступлениями пытались тормозить процесс. Это вызвало бешеную бурю не только в сессионном зале, но и на улице, где возле Верховной Рады собралось не менее 50-70 тысяч человек, которые скандировали лозунги за независимость. Ободренные народной поддержкой депутаты буквально выгнали Гуренко с трибуны, угрожая расправой.

В это время в кулуарах ВР шла активная работа над окончательной редакцией Акта о независимости. Согласительная комиссия одобрила в основном проект Лукьяненко. Руководил этой работой председатель Народной рады академик Игорь Юхновский. Я также участвовал в этой работе, а еще – Александр Мороз, который представлял коммунистическое большинство. Он в основном молчал и почти не дискутировал по тексту Акта о независимости, выглядел бледным и очень уставшим.

Президиум внеочередной сессии ВР 24 августа 1991 года (фото из открытых источников)

Наиболее жесткая дискуссия состоялась даже не между нами и коммунистами, а тогда когда Юхновский вдруг предложил вынести Акт о независимости на всенародный референдум. Многие депутаты от "Народной Рады" не восприняли этого.

Их доводом было то, что Верховная Рада имеет юридические полномочия принимать любые решения от имени украинского народа. Следовательно, выносить этот вопрос на референдум необходимости нет. Дискуссия затягивалась, а в сессионном зале требовали немедленно голосовать за Акт о независимости, Кравчук тянул время, чтобы получить окончательную редакцию документа, а ее не было. Градус напряжения повышался.

Тогда Игорь Юхновский заявил, что решение ВР за независимость может быть изменено, если изберут другой состав парламента. Но если за Актом будет стоять волеизъявление украинского народа – его никто не сможет изменить, разве что снова проводить референдум.

Но все понимали, что новым референдумом независимость уже никогда не отменят. И это был последний аргумент Юхновского, который убедил всех поддержать его проведение.

Пока шло обсуждение этого предложения Юхновского с Кравчуком, мы редактировали окончательный текст. Была лишь одна поправка от Дмитрия Павлычко относительно преамбулы, а именно: "Исходя из смертельной опасности, которая нависла была над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года..."

Хочу также отметить, что несмотря на авторство Акта Левка Лукьяненко, первым этот текст с трибуны ВР зачитал Владимир Яворивский.

Кстати, референдум показал поразительные результаты – более 90% населения поддержали Акт о независимости Украины, и более 50% в Крыму. Именно это провалило план Кремля – что США не признает Украину, пока мы не подпишем обязательство отдать все ядерное оружие России.

Ведь после референдума начался лавинообразный поток признания нашего государства. Первой это сделала Канада, потом Польша. И Штатам уже не было куда деваться. Поэтому референдум – это было дальновидное решение, которое повлияло на дальнейший ход событий.

Атмосфера в Верховной Раде после провозглашения независимости Украины (фото из свободных источников)

Киев в дни провозглашения: эйфория, личные угрозы и реакция мира

– Были ли тогда угрозы жизни депутатов-инициаторов провозглашения независимости? Вас не преследовали?

– Я тогда совершенно не думал об угрозах, мной двигало эмоциональный подъем – что вот-вот и будет независимость, демократия, Европа. Коммунисты после провозглашения Акта крестились и божились, просились в кулуарах: "Вы только нас не убивайте, потому что и мы за независимость".

Уже где-то через год после распада Союза коммунисты пришли в себя и ко мне подошел один из тех, кто раньше просил его не убивать, со словами: "Если бы путч удался, то вас всех уже давно на этом свете не было".

Поэтому на самом деле угрозы для нас были. Я уверен, что когда мы собирали митинги по предприятиям, за нами ходили КГБешники, которые получали указания из Кремля урезонивать "руховцев".

– Помните, каким был Киев после провозглашения независимости? Была тревога или состояние эйфории?

– Была полная эйфория. У тех, кто выходили на Майданы, не было страха перед ГКЧП. Это был сплошной праздник. Весь Майдан и Крещатик гудел "Победа! Победа! Победа! Победа".

Где-то под вечер решили поднять национальный флаг над парламентом. И вот какие-то болваны из аппарата Верховной Рады повесили рядом с национальным флагом флаг Украинской ССР. Люди как это увидели, ринулись штурмовать Верховную Раду. Депутаты, испугавшись, срочно его сняли и подняли только желто-голубой флаг. Это был великий день в украинской истории.

– Как в мире восприняли новость о независимости Украины?

– Все были растеряны во главе с оплотом демократии США. Дело в том, что Америка вела Холодную войну с СССР, однако не готовилась к его распаду, о чем фактически говорил в парламенте президент США Буш-старший несколько недель до этого. Как известно, в 1947-м году Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь о том, что вместо уничтоженного нацизма восстала другая угроза – коммунизм. И, по его словам, это еще более опасно.

Черчилль говорил, что победить в войне с коммунизмом невозможно, потому что есть ядерное оружие, которое может уничтожить мир и поэтому надо это делать мирным способом – путем соревнования демократии с тоталитарным СССР.

Собственно Холодная война и привела к мирному падению советской диктатуры. Политика Рейгана генерировала дорогостоящие "звездные войны", что в конце концов и привело к наибольшему краху экономики СССР. Именно в гонке вооружений как ядерных, так и космических, тоталитарная экономика не выдержала конкуренции и коллапсировала. То есть США были модератором этого процесса, но когда Союз распался, они растерялись, как дети, потому что не прорабатывали вопрос, а что будут делать после распада ядерного СССР.

И здесь странность. Потому что когда Буш выступал с поддержкой Горбачева и ничего не говорил о распаде Союза, у меня возникает вопрос к американским разведывательным и аналитическим службам – ни одна из них не просчитывала вариант распада.

Я акцентирую на этом недаром. Только что состоялась встреча Трампа и Путина – и что? Опять, как и тогда, когда США не были готовы к распаду ядерного СССР, так и сейчас закрывают глаза на то, что ядерная Россия может распасться. И не через 100 лет, а гораздо быстрее. РФ – это имперское образование и оно движется к развалу. Это естественный процесс, который никто не остановит: никакие переговоры Трампа с Путиным, никакие снятия санкций.

Возвращаясь к нашему вопросу – демократический мир был совершенно не готов к распаду СССР. Но страны, которые прошли через советскую тоталитарную систему, радовались развалу, потому что в этом видели перспективу для своего независимого развития и без угроз со стороны СССР.

Зато генераторы "развала" диктатуры, в частности США и правительства европейских демократий были напуганы и растеряны. У них не было никаких рецептов, что с тем делать, в частности с ядерным оружием Советского Союза. И тем, насколько опасной станет неуправляемость этими процессами.

Ошибки первой власти: нераспущенный парламент и влияние Кремля

– Оглядываясь назад, какие вы можете выделить главные ошибки первой украинской власти, которые допустили после провозглашения Независимости?

– Две вещи были худшие для дальнейшего развития независимой Украины. Первая – оставлять ли ВР, которая имела коммунистическое большинство, или вместе с президентскими выборами и референдумом 1 декабря назначать внеочередные выборы в парламент.

Этим вопросом занималась Народная рада. Игорь Юхновский провел несколько обсуждений и лишь небольшая часть нардепов, прежде всего, диссиденты, которые прошли концлагеря, поддерживали идею роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов.

Очень радикально за это выступал Степан Хмара. Небольшая часть Народной рады поддержала эту идею, но ей активно противодействовал Павлычко.

К советам Павлычко прислушивался Кравчук. Он заявил: "Если мы распустим Верховную Раду с коммунистами, которые нас поддержали, то какой будет Рада следующего созыва – неизвестно. Если потеряем поддержку коммунистов, можем потерять едва родившуюся независимость. Они могут сделать переворот, как в Москве ГКЧП".

Думаю, что эти наративы Павлычко кто-то нашептывал в коридорах украинской власти, которые были переполнены представителями КГБ. Потому что эта структура, несмотря на поражение ГКЧП, продолжала у нас действовать. Изменилось только название КГБ на СБУ. Никаких реформ и чисток в СБУ не делали, как это произошло в балтийских государствах. Причиной этого стало назначение бывшего генерала КГБ Марчука главой СБУ.

Могу однозначно утверждать, что самой большой политической ошибкой тогда был отказ от досрочных парламентских выборов. Это бы изменило вектор в пользу демократического развития. Потому что когда позже начались экономические и социальные проблемы, коммунисты во всем обвиняли независимость.

В 1994 году досрочные выборы все же состоялись, но тогда в обществе царили совсем другие настроения. На смену подъему и увлечению демократическими идеями в основном пришло общественное недовольство, которое подогревала еще и российская пропаганда.

Поэтому после досрочных выборов демократические силы снова были в меньшинстве. Тогда коммунисты, кстати, выходили на выборы с лозунгом: "Рух довел Украину до разрухи". И это при том, что они продолжали контролировать большинство парламента и без их согласия мы не могли принять ни одного закона.

Тогда коммунисты в правительстве составляли девять десятых: из 40 министров и председателей в статусе министров было только три представителя демократических сил: я, Виктор Пинзеник и Игорь Юхновский.

Вторая главная ошибка тогдашней власти – ядерное разоружение в том виде, в котором оно состоялось. Мы унаследовали третий ядерный потенциал мира. Это была не просто ядерная булава, которой можно любого агрессора уничтожить, это колоссальный стартовый потенциал Украины, который давал нам возможность быстрого движения и к демократии, и в Европейский Союз, и в НАТО.

Подписание Будапештского меморандума (фото: Википедия)

В Верховной Раде я возглавлял Специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросом ядерного разоружения и был первым руководителем правительственной делегации на переговорах по ядерному разоружению с Россией.

Как ученый я разбирался в этих вопросах глубоко. Зато многие из нардепов-коммунистов распространяли страшилки КГБ, что ядерные боеголовки начнут сами взрываться и это будет второй Чернобыль.

Ядерное оружие – это и огромные материальные ценности. Его наличие открывает двери буквально во все демократические системы: и в экономическом, и в политическом сотрудничестве, и в вопросах безопасности.

Потеря этого колоссального стартового капитала, которая произошла 1 июня 1996 года, когда последние эшелоны со стратегическими ядерными боеголовками отправились в Россию, привела к тому, что все эти двери, настежь распахнутые для интеграции Украины в демократию, закрылись. А открылись только в 2022-м году во время широкомасштабной агрессии, которую начала Россия.

Все это время Украина была в серой зоне, где доминировал интерес России: и военный, и экономический, и безопасность. Поэтому самой большой трагедией независимой Украины была реализация ядерного разоружения по московскому сценарию, а не по сценарию, который нарабатывала Комиссия. Разоружение по нашему варианту должно было заканчиваться полноправным членством Украины в НАТО и в Европейском Союзе в сопровождении США. А в какой это будет год, зависело от того, как мы могли двигаться к конечной цели – безъядерной Украине.

Кремль проводил политику ядерного разоружения Украины через нашу исполнительную власть, а не Верховную Раду. Та привыкла выполнять указания из Москвы, а не поступать по законам, которые принимал собственный парламент. Это касалось МИД, СБУ, в результате чего имеем ужасные потери. Эти ошибки обернулись настоящим, потому что широкомасштабной войны никогда бы не было в Украине, если бы хоть одна боеголовка осталась на наших складах.

Цена безъядерного статуса: как Украина потеряла стратегический шанс

– Часто говорят о том, что Украина якобы не могла бы обеспечить обслуживание ядерных боеприпасов. Это действительно так или это спекуляции?

– В медиа и коридорах власти до сих пор доминирует этот российский фейк, зато весь массив информации, которая представлена в моей книге "История ядерного разоружения Украины", украинская власть не использует.

Напомню, что не было ни одного решения парламента, по использованию ядерного оружия в нашей военной доктрине. В Декларации о государственном суверенитете, за которую проголосовали еще 16 июля 1990-го, говорилось, что Украина в будущем себя видит безъядерной и нейтральной страной.

А вот в постановлениях парламента 1992-го года и 1993-го о Ратификации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений четко говорилось, при каких условиях Украина может стать безъядерной. И заканчиваться это должно было членством в НАТО и в Европейском Союзе. Этих решений должна была придерживаться исполнительная власть, но она продолжала делать то, что требовал Кремль через украинский МИД, Кравчука и правительство.

Без решения парламента, который от имени украинского народа единственный уполномоченный распоряжаться его собственностью, а ядерное оружие – это собственность государства, Министерство обороны Украины дало разрешение на вывоз тактического ядерного оружия.

Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины, Винница (фото: Википедия)

Я обратился в Минобороны с запросом, на каком основании они передавали тактические ядерные боеголовки России. И получил феноменальный ответ – бумажку без подписи, хотя там обязательно должна была быть подпись руководителя Генштаба, о том, что решение осуществляется на основе распоряжения 12 управления Генерального штаба СССР. Напомню, что тогда уже ни Союза, ни Генштаба СССР не существовало...

В этом ответе они фактически подтвердили, что де-юре несуществующий Генштаб СССР и это управление продолжали де-факто руководить Минобороны независимой Украины. И вот такой беспредел по требованию Кремля реализовывали наши Минобороны, МИД и СБУ.

Для вывоза ядерных боеголовок надо было получить разрешение на уровне Минобороны, сопровождение специального поезда должна была обеспечить "Укрзализныця", а охрану – СБУ. То есть СБУ знало об этом. Без решений парламента этого нельзя было делать. И Кравчук не раз говорил, что не давал распоряжения о вывозе тактических ядерных боеприпасов. Кроме того, таможенная служба должна была проверять, что вывозят из Украины.

Напомню, что в это время наша парламентская комиссия нарабатывала другой план движения Украины к безъядерному статусу. В апреле 1992 года ВР приняла специальное постановление об уничтожении ядерного оружия. В нем подчеркивалось, что движение к безъядерному статусу должно сопровождаться предоставлением Украине финансовой и технической поддержки, и самое главное – надежных гарантий безопасности.

В ответ на это постановление парламента в декабре 1992 года Госдеп США направил президенту Кравчуку дипломатическую ноту, в которой было заявлено о готовности США предоставить Украине всю необходимую помощь в ядерном разоружении, которое должно было завершаться членством Украины в НАТО.

Позже США направили украинской власти конкретные предложения по обеспечению безопасности ядерных боеголовок в процессе их уничтожения, переработке высокообогащенного урана в ядерное топливо для украинских АЭС и безопасные технологии утилизации стратегических носителей. И самое важное – США предложили создать Международный фонд для финансирования ядерного разоружения Украины.

Напомню, стоимость программы частичного уничтожения стратегических вооружений (36% стратегических носителей и 42% ядерных боезарядов), что предусматривал Договор "STАRT-1", стоило по американским оценкам 6 млрд долларов. Украинский бюджет в то время насчитывал около 10 млрд долларов. США. Вот и считайте...

Этот сценарий был на столе у президента Кравчука и МИДа. Но произошло колоссальное предательство государственных интересов со стороны власти.

В ноябре ВР приняла ратификацию Договора "START-1". Закон предусматривал лишь частичное уничтожение ядерного оружия, этот процесс должен был происходить 7 лет. Однако после обмена ратификационными грамотами в Будапеште и получения так называемых гарантий безопасности для Украины все без исключения ядерные боеголовки вывезли в Россию через 2,5 года, потому что как постоянно подчеркивал Кравчук, ядерные боеголовки начнут взрываться.

Со своей стороны хочу сказать, что украинские специалисты, работавшие на ядерных предприятиях России, передали парламентской комиссии информацию, что гарантийные сроки стратегических ядерных боеприпасов в Украине завершаются только в 2004 году. Более того, гарантийный срок означает лишь то, что ядерные головки сработают в случае их применения. Украина применять их не планировала, а потому хранить в хранилищах для дальнейшей переработки в ядерное топливо, мы могли на протяжении десятилетий.

Ликвидация ракетной шахты SS-24 в Первомайске (фото: Википедия)

– Чем можно объяснить мировую безответственность за невыполнение Будапештского меморандума?

– Мировая ответственность за гарантии безопасности – это еще один фейк, который генерирует Россия. Подчеркиваю, что в декабре 1992 года США предлагали Украине в качестве гарантии безопасности после уничтожения ядерного оружия членство в НАТО.

Буквально через три недели после этих заявлений в США приехала украинская делегация во главе с тогдашним заместителем министра иностранных дел Борисом Тарасюком. Именно украинская делегация в Госдепе начала говорить не о членстве в НАТО, а о каких-то бумажных гарантиях безопасности. При этом, как писала американская пресса, американцы пожимали плечами, не понимая: "какие могут быть бумажки, если ваша гарантия безопасности – членство в НАТО".

Лишь через несколько дней, как писала та же американская пресса, стало известно, что бумажные гарантии безопасности Украины украинской делегации МИДа были нужны, чтобы убедить украинский парламент проголосовать за ратификацию Договора "START-1" о сокращении стратегических наступательных вооружений. То, что делал наш МИД и его делегация – это 100% выполнение команды из Кремля.

Стоит отметить, что ни в одном решении парламента нет разрешения о передаче ядерных боеголовок России. Там речь шла об их уничтожении. Также не было решений о подрывах шахтных пусковых установок. Но переговоры вела исполнительная власть, которая руководствовалась не решениями парламента, а указаниями из Москвы.

– Может ли Украина снова стать ядерной державой?

– Все возможно при современных технологиях и наличии средств. Северная Корея, которая была под санкциями, не имела, что есть и во что одеться, смогла сделать собственное ядерное оружие. Иран также на протяжении 30 лет пытается стать ядерным государством.

Когда говорим о ядерном оружии Украины, то прежде всего надо смотреть, есть ли у нас финансы для этого. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра таких средств в украинском бюджете не будет, потому что мы будем переживать колоссальные трудности при восстановлении экономики и решении масштабных социальных проблем после войны.

Сегодня у нас также нет возможности строить производства для обогащения урана или добычи плутония, потому что каждый квадратный метр земли обстреливает Россия. Также у нас нет испытательного полигона, где можно тестировать ядерные взрывные устройства.

Но если речь идет о способности украинских ученых к разработкам, или наличии технологической базы, то теоретически можем говорить о ядерном оружии Украины.

Кстати, первая ядерная боеголовка в Союзе была изготовлена из украинского урана из Желтых Вод. Украина также была тесно вмонтирована в создание ядерного оружия в части баллистических ракет. Мы и сегодня номер один в мире по технологиям производить мощные баллистические ракеты, способные нести 10 ядерных боеголовок на огромное расстояние. Ни Россия, ни США до сих пор не могут повторить тип носителя SS-18 "Сатана", который производил наш "Южмаш".

Но при этом есть смысл говорить об Украине как потенциальном участнике общеевропейской стратегии безопасности, в первую очередь это создание так называемого ядерного зонта над ЕС и НАТО. Сегодня его обеспечивает США. Ведь 300 ядерных боеголовок у Франции и 250 у Британии недостаточно для стратегического ядерного паритета с Россией.

Следовательно, у Украины есть реальная перспектива участия в создании новой стратегии европейской безопасности. Поэтому после войны туда надо направлять все усилия: и научные, и военные, и технологические.

– Как относитесь к заявлениям, что в 1991-м мы получили независимость, но не завоевали ее кровью?

– Тем, кто такое говорит, надо рекомендовать читать историю Грушевского, Брайчевского, Дашкевича, где исчерпывающе описаны все этапы создания украинского государства. Не каждый народ может гордиться такой красноречивой историей и героической борьбой.

Проблема украинцев – в качестве власти. Как власть когда-то не знала своей истории, так и сейчас чиновники, к сожалению, ее не знают и продолжают повторять наративы Кремля, в том числе и относительно истоков нашей государственности. Прежде всего, это касается темы княжеской Украины-Руси.

Кремлевский диктатор не устает убеждать весь мир и больше всего украинцев, что Русь – это Россия. На самом деле академик Грушевский и его многочисленные последователи научно обосновали выводы о том, что тысячелетняя Русь – это первое украинское государство, которое создал не триединый народ, а украинский этнос. Выводы уважаемых академических ученых вдребезги разбивают кремлевскую пропаганду, но разве многие в Украине о них говорят?

Юрий Костенко: "Проблема украинцев – в качестве власти. Как власть когда-то не знала своей истории, так и сейчас чиновники ее не знают и продолжают повторять нарративы Кремля об истоках нашей государственности" (фото: uacrisis.org)

– Будущее Украины напрямую зависят от того, как быстро распадется Россия. Что станет ключевым в этом процессе?

– Ключевым станет остановка боевых действий и подписание соглашения о перемирии. Мирное соглашение невозможно, потому что оно предусматривает, что мы отказываемся от своей территории, а это противоречит Конституции и это – преступление.

А вот на соглашениях о перемирии существовали две Германии после Второй мировой, северная и южная Кореи после Корейской войны, на таких условиях существует сегодня Кипр. Это дает возможность остановить варварскую войну России против Украины.

По моим оценкам, в пределах десятилетия Россия как имперское образование исчезнет с политической карты мира. Ведь после остановки войны никто не знает, как быстро перевести военную российскую промышленность в мирное русло. На это нужны годы, а то и десятки лет, и колоссальное количество средств.

Союз распался на волне социальных неурядиц, точно так будет с Россией. Напомню, что после распада СССР США приняли специальный закон о помощи России в ядерном разоружении, Запад также оказывал колоссальную финансовую поддержку РФ, чтобы уберечь их от дальнейшего распада.

А кто сейчас будет вливать такие средства в Россию? Частный бизнес выгнала Россия и западные санкции остановили бизнес активность там. Все инвесткомпании долго будут созерцать, что же дальше будет происходить с РФ. Поэтому через 5-10 лет в Украину вернутся все оккупированные Россией территории, а сама империя распадется на разные составляющие.

Как бы Путин не крутил свою лживую пропаганду, мировой опыт убедительно свидетельствует – империи исчезают и в основном после больших войн. Австро-Венгерская после Первой мировой, Британская – после Второй. Так будет и с Россией после ее варварской широкомасштабной агрессии против Украины.